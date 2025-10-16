El IX Torneo de Pádel arranca este viernes con la participación de 57 parejas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

"Acontecimiento deportivo y turístico". Así definía el gerente del Club de Pádel Soria, Antonio Herrero, el IX Torneo de Pádel que se celebrará desde este viernes y durante todo el fin de semana en las instalaciones de la carretera de Burgos. Un total de 57 parejas tomarán parte en una actividad que tendrá su punto álgido en la jornada del domingo con la disputa de las finales y el clínic y la exhibición de los jugadores profesionales Mari Carmen Villalba y Fernando Poggi. El diputado de Deportes de la Diputación Sergio Frías también se dio cita en la presentación.

Herrero se mostraba encantado con las inscripciones e indicaba que "ha sido un éxito de participación, con gente de Soria y mucha gente de fuera". Muchos jugadores llegados desde Cataluña y de otros puntos de la geografía nacional como Segovia, Madrid, Zaragoza o Aranda de Duero. "Se han llenado hoteles y restaurantes", señalaba el responsable de Club de Pádel Soria.

Los primeros partidos de la fase de grupos comenzarán a las 17.00 horas de este viernes y ya para la jornada del sábado las instalaciones estarán a pleno rendimiento desde las 8.30 horas. El domingo se celebrarán los cuartos de final, semifinales y finales. Se conocerá el nombre de los campeones y se procederá a la entrega de premios antes de que los jugadores profesionales Mari Carmen Villalba y Fernando Poggi celebren un clínic y un partido de exhibición. "Cada vez es más complicado traer profesionales por el calendario que tienen y por su caché económico", comentaba Herrero.

El gerente del Club de Pádel explicaba que este deporte en Soria sigue creciendo, aunque de cara al futuro se pone "deberes" como es la promoción de la escuela de menores y la potenciación del pádel femenino.