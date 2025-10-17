David Pineda sube a la categoría oro del plan ADOP por sus éxitos en el Mundial

David José Pineda se ha convertido en uno de los referentes del deporte paralímpico español tras sus éxitos en La India y en Australia.HDS

David José Pineda llegaba este jueves a España después de su periplo mundialista en La India y en Australia y lo hacía cargado de medallas de oro tras su sobresaliente actuación en el último medio mes. Éxitos que que tendrán su recompensa en forma de más becas y mayor seguimiento para el soriano, que sube a la categoría oro del plan ADOP (Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico). Pineda se convierte en uno de los referentes del deporte paralímpico español.

El integrante del Atletismo Numantino lograba hasta cuatro preseas de oro en los Mundiales de Nueva Delhi y de Brisbane para ser la estrella de la expedición española. Oros que hacen que Pineda deje la categoría plata del plan ADOP para ascender a la de oro. El hecho de que el velocista ocupe la primera posición del ranking mundial de los 400 metros también ha sido decisivo para este salto de categoría. Pineda tendrá más becas y una mayor repercusión en lo que la deporte paralímpico se refiere.

Después de la exigencia de las tres últimas semanas a nivel competitivo y de una temporada de más de 12 meses, Pineda afronta unas "más que merecidas" vacaciones, según comentaba su entrenador Enrique Márquez. El técnico explicaba que "ahora le toca descansar un par de semanas para comenzar de nuevo los entrenos poco a poco".

A medio plazo tiene el Campeonato de Europa de 2026 y ya a largo plazo la cita señalada en rojo son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028, donde el soriano será uno de los referentes del equipo español. "No ha tocado techo", indicaba Márquez.