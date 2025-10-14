Histórico Pineda: logra otros dos oros en Australia con sendos récords del mundo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

David José Pineda ha hecho historia en Australia al conseguir otras dos medallas de oro en las pruebas de los 200 metros lisos y en el relevo largo de 4x400. Victorias que, además, llegaban con sendos récords del mundo. El soriano se alzaba con el triunfo en el doble hectómetro con un tiempo de 21.37. Pineda fue el gran protagonista del relevo español con una última posta espectacular para arrebatar el triunfo a Japón. Con estas dos preseas, regresa del Mundial Virtus de atletismo con tres oros, que se suman al conseguido a finales de septiembre en en el Mundial de Nueva Delhi.

La madrugada del martes en España fue intensa y fructífera para Pineda ya que a las 5.22 corría la final de los 200 metros y el resultado no pudo ser más positivo al conseguir la victoria y además hacerlo con récord del mundo incluido. El integrante del Atletismo Numantino paraba el crono en 21.37 para superar al francés Charles-Antoine Kouakou, que con un registro de 21.69 sería medalla de plata. El bronce se lo adjudicaba el australiano Sammy Muamba con un tiempo de 22.02. El español Deliber Rodríguez se tenía que conformar con la medalla de chocolate con un cuarto puesto con un crono de 22.32.

No podía comenzar mejor la última jornada del Mundial de Brisbane para el pupilo de Enrique Márquez al sumar su segunda medalla de oro en dos días. Quedaba ponerle la guinda al pastel con el relevo largo del 4x400 y ahí Pineda volvió a estar majestuoso con una última posta memorable para darle a su país el primer puesto por delante de Japón. Una primera plaza con otro récord del mundo al parar el crono en 3:19.12. La anterior plusmarca la tenía precisamente el equipo japonés.

El equipo español llegaba al último relevo con una desventaja muy importante sobre Japón y el oro era una quimera. Pero ahí aparecía Pineda para ser el héroe de España con una última posta que pasará a la historia al recordar una gran distancia sobre el relevista nipón que daba la primera 'plaza en la línea de meta. Con un tiempo de 3:19.12 España se imponía a Japón que sería plata y a Italia que fue bronce.