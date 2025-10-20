El jugador del CA Numancia de billar, Iñaki Pardo, en el top-9 de Burgos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CA Numancia de Billar volvió a estar representado este fin de semana en la segunda prueba del circuito AJAPOOL, disputada el pasado sábado en Burgos, donde los sorianos Iñaki Pardo y Rodrigo Brezzo mostraron un buen nivel de juego frente a algunos de los mejores jugadores del panorama regional

Iñaki Pardo completó una actuación destacada, avanzando con autoridad en las rondas iniciales tras imponerse por 5-3 a Enrique Vargas y por 5-3 a Víctor Manuel Sánchez Carrión, lo que le permitió acceder al cuadro final entre los dieciséis mejores. Allí cayó por 7-4 ante Enrique Vargas, firmando finalmente una novena posición que consolida su regularidad en el circuito y le mantiene entre los referentes sorianos del billar pool.

Por su parte, Rodrigo Brezzo completó una fase de grupos meritoria, venciendo con claridad a Josemi (5-1) y Fran Gómez (5-2), además de superar por idéntico marcador (5-1) a Yosemi, antes de ceder ante David Arnaiz Palomo (1-5), uno de los jugadores más en forma del torneo. Su rendimiento, pese a quedar más abajo en la tabla final, dejó buenas sensaciones y confirma su progresión en la competición.

La clasificación general, liderada por Héctor Cuesta con un 67 % de victorias, situó a Pablo Esteban Losada y Ioan Claudiu Mihalache en las siguientes posiciones del podio.

Con este resultado, el CA Numancia de Billar reafirma su presencia entre los clubes más activos del circuito AJAPOOL, una cita que continúa creciendo y que tendrá su próxima parada en las próximas semanas con nuevos representantes sorianos en competición.