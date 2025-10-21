"Cuando empecé en Soria con las carreras de montaña nadie se dedicaba a esto"

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Multidisciplinar. A lo largo de su existencia, Luis Ángel Tejedor Rubio (Soria, 1974), ha descrito una trayectoria polifacética en el plano deportivo, profesional o vital . Un cúmulo de actividades y experiencias enriquecedoras para confeccionar un currículum extenso y significativo. Sus cambios de disciplinas deportivas no restan un ápice a la relevancia de sus logros y sí, por el contrario, destaca la capacidad de adaptación, la dedicación y el esfuerzo acumulado en horas y horas de entrenamiento. Mentalidad y físico. Una combinación, nunca fácil de mezclar con éxito, en la que Luis Ángel ha encontrado la respuesta a su inquietud deportiva.

El último de sus hitos se remonta a inicios de octubre del presente año. Dedicado desde hace tiempo a las pruebas de largo recorrido por montaña, se proclamó subcampeón del mundo en la modalidad Ultra, categoría -50, en la localidad búlgara de Karlovo.

Una prueba de 60 kilómetros con un desnivel positivo de 3.700 metros, pero reducida a dos vueltas sobre un circuito de 27 kilómetros, 1.700 metros de desnivel positivo, debido a las condiciones meteorológicas adversas con nieve en las cumbres, agua y viento. «Más difícil si cabe por afrontar dos vueltas con lo que supone mentalmente pasar dos veces por el mismo sitio», describe Luis Ángel, al que el oro se le resiste ya que el año pasado también se proclamó subcampeón de la misma modalidad en Portugal. «Cada año es más complicado porque se presenta gente muy preparada».

Hasta llegar a este punto, el soriano ha pasado por diferentes disciplinas. Inició el camino con una docena de años. De la mano de Adolfo Caballero comenzó a correr en el Club Atletismo Foto Montoya, germen del Club Politécnico de Soria. Durante esta época, hasta entrada la veintena, se ajustó a lo normal y habitual por aquella época: pista y campo a través.

Posteriormente, llegó su paso a la ruta hasta 2013. En ese período disputó medias maratones, carreras de un menor kilometraje, como las 10K, hasta que recibió el bautismo de una maratón, la de Sevilla en 2006. En su lista de pruebas de los 42.195 metros figuran localidades y carreras tan señaladas como Nueva York, Berlín, París, Rotterdam, Barcelona, San Sebastián, Castellón, Katmandú, entre otras, hasta completar más de una quincena.

El siguiente paso se produjo con su salto a la montaña. En un primer momento, compaginó el asfalto con las pruebas por la montaña hasta que abandonó las primeras para dedicarse completamente a las segundas. En ese intervalo de tiempo probó con el canicross con grandes resultados, como en el Campeonato de España en Vinuesa, noviembre de 2006, donde ganó y se proclamó campeón nacional.

Al año siguiente en Teruel finalizó en cuarta posición cuando el desenlace de la carrera le apuntaba de nuevo a vencedor. Su perro se asustó, antes de llegar, por la gente agolpada en la zona de la meta y por la estridencia de la megafonía y se paró. A Luis Ángel le superaron tres rivales antes de conseguir reanudar la marcha. En su palmarés se añade un segundo puesto en la prueba de Pedrajas, enmarcada en el Circuito Estatal de Canicross de 2009.

Centrado en la montaña, siempre se ha mostrado como un entusiasta de las experiencias al aire libre: ascensiones, rutas, travesías, carreras... Desde 2014 ya no ha parado en la modalidad. Sus inicios le llevaron a pruebas más cortas, de una veintena de kilómetros. Después, se pasó a mayores esfuerzos con las de largo recorrido, como maratones y ultras (de 45 a 50 kilómetros). «Con los años el salto a distancias largas es lógico. Estás más hecho físicamente y mentalmente. Estás más dispuesto a aguantar esfuerzos prolongados, más agónicos», razona Luis Ángel.

La faceta de atleta y competidor la compagina con la técnica y administrativa en el seno de la Federación de montaña de Castilla y León. Su estatus, seleccionador de carreras de montaña en categoría absoluta. A partir de la experiencia personal reunida en la montaña, ha recogido el reto de seleccionar y auspiciar a los atletas de la disciplina.

Entre las pruebas en las que colabora o, directamente, dirige se encuentran el Cross de San Antón de Los Llamosos, el Trail Puro Oxígeno en Las Cuevas de Soria o la Travesía Alto Duero en la capital soriana, además de trabajar con Deporama en la confección de numerosos eventos deportivos por muchos rincones de la península. «Cuando empecé esta disciplina no había nadie en Soria. He sido testigo de su nacimiento, progresión y mantenimiento», recuerda.

La primera carrera de montaña a la que acudió fue la Arganza Trail en San Leonardo. Se la adjudicó en dos ediciones y un año se proclamó campeón de la Copa de Castilla y León absoluto. Un revés en sus aspiraciones es el frustrado intento de organizar en Soria una Copa de pruebas de montaña, que aguantó un año. En 2025 se ha vuelto a retomar la experiencia bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Soria creándose un circuito con siete carreras.

Mención especial dentro del mundo de las carreras de montaña es la prueba de Covaleda, el Desafío Urbión. «Lo he visto nacer, crecer, desarrollarse y consolidarse. Se ha convertido en un referente nacional e internacional y más significativo cuando el año pasado se organizó el Mundial», relata Luis Ángel, que describe la prueba de la distancia Ultra, 60 kilómetros, como exigente y en la que participó y finalizó tercero en su categoría y 36 en la general.

Luis Ángel ha adornado su palmarés con el título de campeón de España en 2021 en Canfranc en categoría de veteranos. Una fecunda carrera deportiva con numerosos títulos individuales a nivel nacional y de pruebas en montaña que no apunta a haberse aún agotado ni completado. Hay cuerda para más.