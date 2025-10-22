El CSB Martínez Tríbez debuta con triunfo en un cordial derbi local

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

EL CSB Martínez Tríbez no pudo empezar mejor su primer partido esta temporada con un triunfo contundente en el derbi soriano rodeado de cordialidad entre ambos equipos. Las chicas de CSB vencieron al FDR Basket por un contundente 72-27. Debut en liga del equipo junior femenino que se lleva el derbi capitalino en un buen partido marcado por el gran ambiente y respeto entre las jugadoras de ambos equipos.

1ª División Masculina: CD BASE Gasóleos Martín 73 - CSB INF TRANSLER 63

Partido muy igualado donde hubo un intercambio de buenos parciales por parte de ambos equipos. Sin embargo, en el segundo cuarto el equipo local sacó una amplia ventaja lo que llevó a los sorianos a ir contracorriente el resto del partido. El equipo siguió peleando hasta el final dando una buena imagen y aplicando las normas tanto defensivas como ofensivas. Pese a su buen juego y el empuje demostrado, al final no consiguieron alcanzar al equipo local en el marcador.

2ª División Masculina: CSB INF. MAXICOLCHÓN 21 - SAN PABLO BURGOS 62.

Mal comienzo del partido lastrado por el respeto al rival que llevó al CSB a ir a contracorriente todo el encuentro. Aun así, la actitud positiva de los jugadores y las ganas de competir, llevaron a una buena reacción en el segundo cuarto donde el equipo local desempeñó un buen juego en defensa lo que dio pie a tener muchas opciones y meter muchas canastas en el contraataque. La segunda parte comenzó bien, pero la pérdida de concentración una vez más impidió a los locales seguir con el buen juego del segundo cuarto.

SAN PABLO Burgos Blanco 52 - CSB CAD. FORGASA 61

Segundo partido de liga y segunda victoria para los sorianos. Pese a un comienzo sin ritmo e intensidad principalmente por la hora temprana del partido, poco a poco el equipo consiguió encontrar su juego y recuperó el ritmo habitual, lo que les permitió colocarse por delante en el marcador durante todo el partido. Buen partido de todo el equipo tanto en defensa como en ataque. El equipo debe de seguir trabajando para mejorar pequeños detalles.

CSB CAD. CODESIAN 73 - SAN PABLO BURGOS Naranja 45

Nueva victoria de los cadetes gracias principalmente a unos primeros 20 minutos muy buenos donde el equipo local pudo desplegar su juego y sacar una amplia ventaja en el marcador. Fruto de esta ventaja y ya después del descanso, los sorianos se relajaron lo que los llevó a una desconexión que no desaprovechó el equipo visitante sacando muchas oportunidades a su favor.

SAN PABLO BURGOS Blanco 82 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL 32

Un mal comienzo del partido por falta de concentración en el primer cuarto, así como imprecisiones tanto en ataque como en defensa, rompieron el partido desde el principio y dejaron sin opciones durante el resto del partido al equipo soriano, aunque estuvieron peleando hasta el final. Toca pasar página y pensar en el siguiente partido.

CSB JUN. Negro CAJA RURAL 72 - CONTIENDAS ZARATAN Basket 57

Victoria muy trabajada del equipo local con alternancias en el marcador durante todo el partido. Un encuentro muy disputado que finalmente se rompió por una mejor defensa en los últimos minutos del partido.

Minibasket Masculino Provincial: CSB Min. NOVATION 48 - SAN PABLO Burgos 55

Partido en general muy igualado con un buen comienzo por parte de los locales. En el tercer cuarto las pérdidas de balón y la precipitación en la toma de decisiones hicieron que los sorianos se descolgaron en el marcador de manera significativa. En gran parte de la segunda parte los sorianos fueron superiores tanto en defensa como en ataque, pero no fue suficiente para culminar la remontada. Pese a todo el partido fue bueno y se le dio al equipo soriano el partido por ganado debido a que el equipo visitante no cumplía con el requisito necesario de traer al menos 12 jugadores al encuentro.

2ª División Femenina: FDR BASKET 61 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 10

Primer partido de todas las integrantes del equipo en categoría infantil ante un rival con más experiencia, en donde las imprecisiones y las dudas a la hora de tomar de decisiones junto con el acierto bajo el aro reflejan en el marcador un resultado más abultado del que ha dado la sensación en el partido. Buena actitud y empuje de las jugadoras del CSB compitiendo y peleando hasta el final.

BABIECA 83 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 42

Segundo partido de pretemporada ante un rival mucho más rodado y con una alta intensidad defensiva que arrastró a las jugadoras del CSB a un bucle de imprecisiones y precipitadas tomas de decisiones equivocadas. Demasiada diferencia en el marcador por las desconexiones con micro parciales de 8/0. Pese a todo el equipo soriano siguió compitiendo y creciendo gran parte del partido.

Minibasket Femenino Provincial: BABIECA A 68 - CSB Min. RED DE CALOR 37

Primer partido de la temporada y primer partido para gran parte de las “minis” del CSB. Fruto de esta situación, el equipo comenzó nervioso lo que aprovechó el rival para cerrar el primer cuarto con un 18/4 a su favor en gran parte por la floja tarea defensiva de las sorianas y las pérdidas de balón. El equipo debe de seguir con su formación para mejorar los errores del partido, aun así se ha demostrado una buena actitud.