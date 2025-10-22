El soriano Héctor Díez Severino se clasifica primero en el programa corto del Mundial

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El patinador soriano Héctor Díez Severino lidera la clasificación del Campeonato del mundo de patinaje artístico en Pekín después de competir en el programa corto, primera de las dos actuaciones que debe afrontar en la cita mundialista.

La holgura de su ventaja (98.02), trece puntos, sobre su inmediato perseguidor, Arnau Pérez Montero (85.73), le sitúa como el máximo candidato a ponerse la corona de campeón y subirse a lo más alto del podio. El tercer clasificado, el luso Diogo Craveiro, consiguió un total de 82.67 puntos, muy alejado del patinador soriano.

Por detrás del soriano y alejados de su puntuación se clasificaron los italianos Alex Chimetto, cuarto (79.00 puntos) y Danilo Gelao, quinto (76.47). Más lejos todavía han terminado Tim Schubert (Alemania), Erik Leite (Brasil), Álex Medina Gil (España) y Juan Rodríguez y Franco Mastroianni (Argentina).