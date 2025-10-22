Soria, parada del Spain Classic Raid (fotos)

Publicado por
Heraldo Diario de Soria
Soria
Creado:
22.10.2025 | 19:26
Actualizado:
22.10.2025 | 19:26
Desde Guadalajara, los participantes en la
undécima edición del Spain Classic Raid se presentaron en Soria donde finalizó la quinta etapa con la meta situada en la plaza Mayor de la capital.
Los participantes recorren una distancia de
más de 2.000 kilómetros desde Sevilla a Santander por caminos de tierra en vehículos del siglo pasado. La siguiente etapa une Soria con Logroño. Finalizará el próximo sábado con la llegada a la capital cántabra.
Los vehículos a la finalización de la etapa MARIO TEJEDOR
XI Spain Classic Raid
