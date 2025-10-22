Heraldo-Diario de Soria

Soria, parada del Spain Classic Raid (fotos)

La plaza Mayor de la capital reunió a los participantes que cruzan la península en coches de época

Los vehículos a la finalización de la etapa

Los vehículos a la finalización de la etapaMARIO TEJEDOR

Desde Guadalajara, los participantes en la undécima edición del Spain Classic Raid se presentaron en Soria donde finalizó la quinta etapa con la meta situada en la plaza Mayor de la capital. 

Los participantes recorren una distancia de más de 2.000 kilómetros desde Sevilla a Santander por caminos de tierra en vehículos del siglo pasado. La siguiente etapa une Soria con Logroño. Finalizará el próximo sábado con la llegada a la capital cántabra.

tracking