Héctor Díez, campeón del mundo de patinaje artístico

Héctor Díez Severino se ha proclamado en China campeón del mundo de patinaje artístico al realizar un notable programa largo y hacer buena su exhibición en el corto el pasado miércoles. El soriano no tuvo rival en un Mundial que le catapulta como el mejor patinador de la actualidad. Sin lugar a dudas, la guinda a su título en la Copa del Mundo y a su triunfo en el Campeonato de España de Figueras del pasado verano.

El soriano lograba la medalla de oro con una puntuación total de 243.44 puntos para superar al también español Arnau Pérez, que con 231.55 puntos sería medalla de plata. El bronce fue para el portugués Diogo Craveiro con 223.39 puntos.

Clasificación final del Mundial con el soriano Héctor Díez como campeón.

El de Pekín ha sido el quinto Mundial para el soriano a sus 22 años de edad y el reto era colgarse un oro que estará muy caro. En las anteriores citas mundialistas había conquistado la plata y el bronce y el objetivo era cerrar el círculo. Logro conseguido.

Su primera experiencia en el Campeonato del Mundo fue en 2021 cuando Héctor, todavía era junior, y su debut fue sobresaliente al conseguir en Paraguay la medalla de plata. Al año siguiente en Argentina fue bronce y en sus dos últimas participaciones se tuvo conformar con la quinta plaza en Colombia y con la cuarta posición en Italia.