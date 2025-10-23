Al Numancia le pita en Luanco un árbitro de Pontevedra con el que suma un empate y una victoria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación Española de Fútbol daba a conocer las designaciones arbitrales de la octava jornada de Liga de Segunda Federación y al C.D. Numancia le pitará este sábado en Luanco el colegiado gallego Alberto Gómez Lameiro.

El árbitro de Pontevedra ha dirigido dos encuentros a los sorianos con el balance de un empate y una victoria. Los dos partidos disputados lejos de Los Pajaritos. El Numancia empataba a cero goles la pasada temporada en su desplazamiento a Langreo en un compromiso correspondiente a la jornada 254 de Liga.

En el curso 2022-2023, con el Numancia en Primera Federación, Gómez Lameiro pitaba el choque de los rojillos en el terreno de juego del Amorebieta con triunfo por 1-2. Mancebo y Dani Sánchez fueron los goleadores numantinos en un encuentro en el que se había adelantado el conjunto vasco.