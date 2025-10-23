Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segunda Federación

Al Numancia le pita en Luanco un árbitro de Pontevedra con el que suma un empate y una victoria

Los rojillos empataron en Langreo el curso pasado y ganaron en el campo del Amorebieta en el curso 2022-2023 en Primera Federación

El árbitro gallego Gómez Lameiro dirigirá el encuentro del sábado en Miramar.

El árbitro gallego Gómez Lameiro dirigirá el encuentro del sábado en Miramar.HDS

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

La Federación Española de Fútbol daba a conocer las designaciones arbitrales de la octava jornada de Liga de Segunda Federación y al C.D. Numancia le pitará este sábado en Luanco el colegiado gallego Alberto Gómez Lameiro

El árbitro de Pontevedra ha dirigido dos encuentros a los sorianos  con el balance de un empate y una victoria. Los dos partidos disputados lejos de Los Pajaritos. El Numancia empataba a cero goles la pasada temporada en su desplazamiento a Langreo en un compromiso correspondiente a la jornada 254 de Liga.

En el curso 2022-2023, con el Numancia en Primera Federación, Gómez Lameiro pitaba el choque de los rojillos en el terreno de juego del Amorebieta con triunfo por 1-2. Mancebo y Dani Sánchez fueron los goleadores numantinos en un encuentro en el que se había adelantado el conjunto vasco.

tracking