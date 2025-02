Al Numancia le pitará en Langreo un árbitro de Pontevedra, designación inaudita que ya se dio en Ávila

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El partido que jugará el C.D. Numancia el domingo desde las 17.00 horas en Langreo será dirigido por un árbitro de Pontevedra, concretamente por Alberto Gómez Lameiro. Una designación inaudita teniendo en cuenta que el gran rival de los sorianos por el ascenso directo a Primera Federación es el equipo pontevedrés. Sin lugar a dudas una designación que levanta sospechas por lo que está en juego entre los dos clubes hasta final de temporada.

Entre el número importante de colegiados que arbitran en Segunda Federación, el Comité Técnico de Árbitros ha elegido a uno de sus asociados que es nacido en Pontevedra capital. Situación que a buen seguro levantará recelos en el Numancia, aunque a lo largo del presente curso ya vivió una decisión idéntica en la jornada 14 en la que los rojillos visitaron el Adolfo Suárez de Ávila.

En aquella ocasión de finales de noviembre, el árbitro designado para pitar en Ávila fue el pontevedrés Pedro Oreiro Hermida y la decisión no sentó nada bien en el seno del Numancia. Así, el entrenador numantino Aitor Calle comentaba en la previa al viaje a Ávila los siguiente: "Desde principios de temporada estoy hablando de este tema ya que hay diferentes colegios y no entiendo la política de que manden árbitros del mismo Grupo teniendo otras posibilidades". Estas fueron las palabras de Aitor Calle cuando se le preguntaba por el colegiado del choque ante el Real Ávila. El míster no daba crédito e indicaba que "una solución muy fácil podría ser Madrid ya que Ávila está muy cerca". "Espero que no tenga incidencia en el resultado y que haya bien su trabajo".

El Numancia se hizo eco en sus redes sociales de la sorprendente designación de Alberto Gómez Lameiro para pitar en Langreo y señalaba lo siguiente: "Un árbitro de #Pontevedra dirigirá el #LangreoNumancia del domingo".

Gómez Lameiro es un colegiado con una amplia trayectoria en Segunda B, Primera y Segunda Federación. En Primera Federación ya pitaba al Numancia en Amorebieta en la temporada 2022-2023 en un partido que acababa con victoria soriana por 1-2.