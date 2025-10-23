Jornada de puertas abiertas en el Balonmano Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ha organizado para el sábado 25 de octubre una jornada de puertas abiertas destinada a niños y niñas de entre 5 y 14 años, con el objetivo de acercar el balonmano a los más pequeños y fomentar el deporte base en la provincia.

La actividad se desarrollará en la Pista Naranja del Polideportivo San Andrés, en horario de 16.00 a 17.00 horas, y estará dirigida por monitores del propio club. Durante la sesión, los participantes podrán descubrir los fundamentos del balonmano, participar en juegos y ejercicios adaptados y vivir de primera mano el ambiente que rodea al equipo amarillo.

Como colofón, todos los asistentes recibirán una invitación gratuita para disfrutar del partido de División de Honor Plata que el Balonmano Soria disputará a continuación, a partir de las 18.00 horas, frente al BM Contazara Zaragoza, en lo que promete ser un emocionante derbi del Moncayo.

Desde el club destacan que “esta iniciativa forma parte del compromiso del Balonmano Soria con la promoción del deporte y los valores que transmite —trabajo en equipo, esfuerzo y compañerismo— entre los más jóvenes”.

El sábado, el Polideportivo San Andrés se vestirá de amarillo no solo para apoyar al primer equipo, sino también para seguir construyendo el futuro del balonmano soriano.