El XXVI Campeonato de Guiñote de la Peña Madridista Soriana comienza el 11 de noviembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XXVI Campeonato Guiñote de la Peña Madridista Soriana comenzará el 11 de noviembre y las inscripciones se realizarán en la sede de la peña los días 5 y 6 del próximo mes, en horario de 20.00 a 21.00 horas. La pareja vencedora se embolsará 700 euros.

La cuota de inscripción será de 20 euros por pareja y la modalidad del torneo será por eliminatoria. El sorteo de las parejas para sus enfrentamientos será el 10 de noviembre a las 20.00 en la sede de la peña. El horario de las partidas será de 20.00 a 22.00 horas. Desde la organización se informa que para que salga adelante el campeonato tendrá que haber un mínimo de 32 parejas inscritas.

En lo que respecta a los premios, la pareja ganadora se llevará 700 euros más una comida para dos personas en Restaurante Baluarte. El segundo premio es de 350 euros más comida para dos personas en Restaurante El Kiosko. La tercera pareja clasificada percibirá 200 euros y la cuarta 100 euros