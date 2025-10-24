Almazán y Numancia B tienen un sábado de alta exigencia ante equipos salmantinos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El mes de octubre finaliza para SD Almazán y Numancia B con una gran exigencia ya que se tendrán que ver las caras contra dos equipos de la zona alta de la clasificación como son el Guijuelo y el Santa Marta. Una tarde la del sábado complicada para los dos equipos sorianos que militan en el Grupo VIII de Tercera División. Los adnamantinos buscarán su tercera victoria seguida y los numantinos estrenar su casillero de triunfos.

El Almazán lograba hace quince días en La Arboleda su primera victoria de la temporada al golear al Mojados y la pasada jornada vencía al filial de la Cultural Leonesa. Ahora vuelve a jugar ante sus aficionados, aunque el enfrentamiento ante el Guijuelo presenta a priori más complicaciones. El conjunto chacinero fue rival del Numancia la pasada campaña en Segunda Federación y en Tercera se presenta como uno de los gallitos para conseguir el ascenso. La cita será este sábado a partir de las 17.00 horas.

Los de Pablo Ayuso quieren ser fuertes como locales y, aunque el Guijuelo es de los rivales más fuertes del grupo, buscarán una victoria que les lance en la clasificación. Este Almazán cuenta con una plantilla de garantías para estar más arriba en la tabla y el conjunto charro se presenta como una buena piedra de toque para calibrar cuál es el potencial de los blanquiazules. Un partidazo en La Arboleda ya que este Guijuelo tiene el objetivo de recuperar la categoría perdida y se desplazará a Almazán con la intención de sumar los tres puntos.

También tiene otro hueso duro de roer el Numancia B con el desplazamiento al terreno de juego de Santa Marta, un equipo que está en la zona noble de la clasificación al realizar un notable inicio de curso. El partido en tierras salmantinas arrancará a las 16.30 horas de este sábado y los de José Luis González intentarán ser los primeros de asaltar San Casto. Hace quince días el filial numantino ya arrancaba un empate en el feudo del Atlético Mansillés jugando con un hombre menos durante muchos minutos de la segunda parte. Un punto que no lo hicieron bueno al perder en la Ciudad Deportiva contra el Virgen del Camino.