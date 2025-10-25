El Grupo Herce abre la Superliga con el clásico ante el Unicaja Almería de Pepe Villalba

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El inicio de la Superliga se ha hecho esperar y la máxima competición del voleibol nacional llega con el clásico de este de este deporte en España. Todo un partidazo el que disputarán desde las 19.30 horas en Los Pajaritos el Grupo Herce Soria y el Unicaja Almería, que con el permiso de Guaguas Las Palmas pasan por ser dos de los clubes referentes de cara al curso 2025-2026. Un enfrentamiento con todos los alicientes y que promete espectáculo.

El Grupo Herce le tiene tomada la medida en las últimas campañas a Unicaja Almería y habrá que ver si se mantiene la tendencia o si por el contrario los almerienses son capaces de asaltar el fortín de Los Pajaritos. Los de Toribio llegan con una plantilla renovada y los andaluces se presentan con el ex celeste Pepe Villalba como uno de sus jugadores franquicia.

El Grupo Herce arrancará la temporada 25-26 con una plantilla parcialmente renovada al tener hasta ocho caras nuevas respeto al grupo que terminó la pasada temporada. El equipo soriano ha tenido que hilar fino para recomponer un grupo que perdió a buena parte de la rotación inicial que la pasada temporada finalizó subcampeón de Superliga. De aquel equipo titular únicamente continúa el central Joan Domenech si bien el equipo se ha reforzado con jugadores que ya en su día pasaron por la casa y que, a la espera del nuevo curso, ofrecieron un muy buen rendimiento. Y mantiene al frente de todo el aval de Alberto Toribio.

Ese es el caso del colocador soriano Lucas Lorente quien regresa a casa tras su aventura en el Lindemans Aalst de la competición belga. Igualmente regresa a la disciplina el opuesto colombiano Juan Pablo Moreno tras lograr dos títulos ligueros con Guaguas. De Puerto Rico procede el receptor firmado de Pamesa Teruel, Omar Hoyos. La nómina de caras nuevas para la próxima temporada se completa con las llegadas del líbero Arnau Masiá, el central internacional español Azddin Mimoun, el receptor sueco Viktor Lindberg y el joven receptor noruego Mikal Kastad. A estas nuevas llegadas hay que añadir la continuidad, además de Joan Domenech, de los jóvenes talentos Rodrigo Jiménez, Alejandro Villalba, Moisés Rodrigo, Tomás Zazo, Bernat Castellá y Carlos Montoro.