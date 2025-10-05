Heraldo-Diario de Soria

Voleibol

El Grupo Herce gana el Trofeo de Presentación de Superliga, las imágenes del duelo ante Guaguas

Espectacular puesta en escena del equipo celeste que se lleva el trofeo ganando a Melilla y Guaguas en Soria

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Si bien el equipo cuenta con nuevas piezas que presuponían necesitar un tiempo de engranaje antes de funcionar como temporadas pasadas, parece ser que estas han conectado correctamente y en los primeros partidos de la temporada están demostrando que de nuevo el equipo aspira a todo.

Ayer el Río Duero venció 3-0 a Melilla, y la final, si bien más disputada, ha supuesto un nuevo espaldarazo para el equipo de Alberto Toribio, que se nombró campeón del Trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

Un comienzo espectacular del equipo celeste

Un comienzo espectacular del equipo celesteMARIO TEJEDOR

El Grupo Herce se alza con el trofeo de Presentación de Superliga

tracking