El Almazán gana 1-0 al poderoso Guijuelo y sigue con su escalada en la tabla

Cara y cruz para los equipos sorianos de Tercera Federación con la victoria del Almazán y la derrota del Numancia B. Los adnamantinos siguen con su escalada en la clasificación sumando su tercer triunfo seguido y los numantinos siguen sin ganar para colocarse colistas de este Grupo VIII.

El Almazán sumaba los tres puntos con el gol de Óscar González en el minuto 23 de la primera parte. Una renta que los de La Arboleda supieron mantener ante un Guijuelo que lo intentó pero sin suerte. Una gran victoria para los de Pablo Ayuso que continúan con su escalada en la clasificación al lograr el tercer triunfo seguido.

El Numancia B pierde por la mínima y encadena la quinta derrota de la temporada, en un encuentro marcado por un diluvio constante en el Alfonso San Casto. Un resultado corto y muy trabajado por el conjunto soriano. Sin embargo, este esfuerzo no bastó para doblegar al Santa Marta de Tormes.

El conjunto rojillo realizó una mala primera parte, donde fue superado por el combinado local. Por contra, la segunda parte fue totalmente diferente y la imagen fue mucho mejor. No obstante, no bastó para sacar algo positivo lejos de Soria.

Por otro lado, el Santa Marta realizó una primera parte muy seria donde se adelantó muy temprano. Concretamente, fue en el minuto 12´. Santos cogió un balón muerte en la frontal del área y mando la pelota a la red. Durante los próximos treinta minutos del primer acto, pudo aumentar la ventaja, pero no estuvo eficaz.

Finalmente, consiguió una victoria muy trabajada y sufrida. Realizando los peores cuarenta y cinco minutos de la temporada. No obstante, el cuadro local cosechó la quinta portería a cero de la temporada.

El filial del Numancia visitaba la localidad de Santa Marta de Tormes con el objetivo de conseguir el primer triunfo de la presente temporada, tras tres empates y cuatro derrotas. Una consecuencia de resultados muy pobre, pero con ganas de revertir esta situación.

Por contra, delante de ellos tendrían a uno de los mejores equipos de la categoría. Un Santa Marta que se situaba en la zona alta de la clasificación y buscaría seguir esa situación tan positiva.

La primera parte empezaría con mucha igualdad por parte de ambos conjuntos. Sin embargo, el cuadro local no tardaría en adelantarse en el electrónico. Santos recogía un balón suelto en la frontal del área y su disparo entraba dentro de la portería rival.

Era el quinto tanto de la temporada para el jugador del Santa Marta. Este gol tempranero dio tranquilidad al conjunto local. En cambio, fue un jarro de agua fría para el Numancia B. El planteamiento de partido se deshacía en tan solo seis minutos de encuentro.

Con el paso de los minutos, el equipo local pudo aumentar la ventaja, pero no tuvo la eficacia suficiente para hacerlo. Por contra, los pupilos de Santiago Sánchez se veían superados en las diferentes facetas del campo. A pesar de la superioridad en el marcador y en el juego, los veintidós jugadores se iban al túnel de los vestuarios con un resultado de 0-1.

En el segundo acto, la película fue totalmente diferente: el Numancia B espabiló en el vestuario y salió decidido a remontar el encuentro. Empezó a encadenar buenos pases y posesiones, pero no encontraba oportunidades para igualar. El tiempo se iba consumiendo y todo corría en contra del cuadro visitante.

Por contra, el equipo local estaba realizando una muy mala segunda parte y dejando muchos espacios al Numancia. La consecuencia de errores era casi consecutiva. No tenían forma de calmar y tranquilizar la situación de juego.

A pesar del cambio de imagen del conjunto soriano, no conseguirían empatar el encuentro y se fueron con la quinta derrota en esta temporada. Consiguieron mostrar una mejor versión, pero no fue suficiente para sacar algo positivo del Alfonso San Casto.

