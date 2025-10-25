El Balonmano Soria recupera la sonrisa al vencer con solvencia a Zaragoza (38-31)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria recupera el pulso a la competición liguera al vencer por 38-31 al Contazara Zaragoza en la séptima jornada de la División Honor Plata que este sábado se ha celebrado en el pabellón del San Andrés. Los sorianos vuelven a sonreír al dejar atrás tres derrotas seguidas que habían llevado al conjunto entrenado por Oriol Castellarnau a la zona baja de la clasificación.

Los amarillos suman la segunda victoria del curso y se ponen como objetivo construir un fortín en la cancha del San Andrés en su objetivo de conseguir la permanencia. Este Balonmano Soria todavía no conoce el triunfo como visitante y el próximo sábado tiene una gran oportunidad de estrenarse a domicilio en la cancha del Balonmano Alcobendas. Los madrileños son rivales directos por la salvación.