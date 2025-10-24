El Balonmano Soria juega ante Zaragoza "el partido más importante de la historia del club"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Es el partido más importante en la historia del club". Así definía Oriol Castellarnau el enfrentamiento del Balonmano Soria de este sábado, a partir de las 18.00 horas, ante Contazara Zaragoza en el que los dos puntos son de especial relevancia en la lucha de los sorianos por conseguir la permanencia en la División Honor Plata. El entrenador de los amarillos no contempla otro desenlace contra los maños que la victoria para revitalizar la moral del equipo e intentar escalar puestos en la clasificación.

Este encuentro de la séptima jornada está marcado en rojo por el Balonmano Soria ya que visitará el San Andrés un conjunto que se considera un rival directo en la lucha por la salvación. Por ello, el club ha organizado una serie de actividades alrededor del partido con el reto crear la atmósfera ideal para que los dos puntos se queden en Soria. "El objetivo es llenar el pabellón porque necesitamos el apoyo de nuestra afición en un momento complicado", indicaba Oriol. Y es que el BM Soria sólo ha ganado un encuentro de los seis jugados para se penúltimo en la clasificación.

Esta delicada situación de los amarillos en la tabla hace que "tenemos que ganar. Los puntos se tienen que quedar en nuestra cancha", aseguraba el técnico barcelonés.

Castellarnau, que cuenta con todos sus jugadores para el partido ante los aragoneses, hacía autocrítica por la derrota del último encuentro en Soria ante Oar Coruña y reconocía que "no podemos perder la ventaja que teníamos en la primera parte. Estamos trabajando para que no se repita ya que es algo que nos viene pasando en los últimos minutos de las primeras partes. Necesitamos ganar y estamos convencidos de que lo haremos".

En la misma línea se explicaba el central Pedro Ibarra al indicar que "no hay presión. Lo que sabemos es que tenemos que ganar a Zaragoza en un partido que es muy importante". El navarro tiene fe en las posibilidades de un BM Soria que "puede ganar a cualquier rival, especialmente en casa".

Ibarra ve a una plantilla con "buen ánimo" a pesar de las últimas derrotas, aunque reconoce que "volver a ganar nos daría un plus para afrontar lo que nos viene". Respecto al partido contra Zaragoza recala la importancia del empuje desde la grada del San Andrés. "Nuestra cancha tiene que ser un infierno y nosotros tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes".

Pedro Ibarra llegó a Soria el pasado verano procedente de Anaitasuna y por ello la primera semana de noviembre va a ser muy especial por el doble enfrentamiento en Copa del Rey en Liga ante los navarros. "Claro que tengo ganas de que lleguen los duelos ante Anaitasuna, pero antes tenemos que ganar a Zaragoza".