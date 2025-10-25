El Grupo Herce gana (3-1) a Unicaja en el arranque de la Superliga con un Moreno en plan estelar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Buen estreno de la Superliga para el Grupo Herce Soria al vencer por 3-1 al Unicaja Almería (25-18, 25-23, 22-25 y 28-26). Los de Alberto Toribio realizaron dos primeros sets de gran voleibol, pero reaccionaron los almerienses que lucharon por jugar un ‘tie break’ que no permitió Juan Pablo Moreno.

El opuesto colombiano fue la referencia ofensiva y en su regreso a Soria confirma que no se le han olvidado los remates espectaculares del pasado. Moreno se echó al equipo a sus espaldas en el cuarto set cuando más lo necesitaba el Grupo Herce. Casi todos los balones de esta manga eran para un Moreno que bombardeó a un Almería que veía como era sofocada su rebelión.

La primera jornada de la Superliga no deparó sorpresas ya que ganaron los favoritos. El que más apuros pasó para sumar la victoria fue Conqueridor Melilla que tuvo que irse al quinto set para vencer 2-3 en Leganés. Melilla se impuso 1-3 en Benidorm, Guaguas no tuvo problemas para doblegar 3-0 a Cisneros, Teruel vencía 3-1 a Tarragona y Manacor ganaba 0-3 3en la cancha de San Roque.