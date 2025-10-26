Un problema con el drive lastra a Daniel Berná en la final del Tumi Spain Golf Tour

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná no vio cumplidas sus expectativas en la Gran Final PGA de España by Panorámica, la final del II Tumi Spain Golf Tour 2025, en la que acabó lejos de los mejores, en el puesto 34. El torneo se celebró desde el jueves hasta el sábado en el Panorámica Golf, el campo de San Jordi, en Castellón, escenario por segundo año consecutivo de la final del torneo con la participación de los 40 mejores del Orden de Mérito del circuito de la PGA española.

El jugador del Club de Golf Soria llegaba con ganas y en un buen momento al torneo, avalado por su séptima plaza en el ranking y, sobre todo, por su victoria en la quinta y última prueba del circuito, el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, disputada en su club del 1 al 3 octubre.

A la hora de la verdad, sin embargo, Berná no acabó de dar con el tono adecuado y ya desde la primera de las tres jornadas se vio lejos de los puestos de honor. Al final cerró el torneo con tres recorridos de +4, +1 y -3, para acabar la final con 2 sobre par en el puesto 34, sensiblemente peor que la novena plaza que firmó el año pasado en el mismo torneo y en el mismo escenario.

Tras el campeonato, Daniel Berná desvelaba un secreto que podía estar detrás de esas prestaciones alejadas de lo esperado. “Las valoraciones no son muy positivas. La verdad es que llegaba jugando bastante bien, pero desde el tee no le he dado bien durante los tres días, pero yo creo que era porque el drive lo tenía roto. No es por poner una excusa, sino que en el hoyo 3 de la última vuelta he visto que tenía una raja, así que quizás esa raja ya llevaba tiempo afectando a cómo salía la bola durante los días anteriores”, explicaba Berná.

Ese problema condicionó sus prestaciones en un campo “bastante exigente” y le impidió prolongar su buen momento de juego, si bien Daniel Berná insistía en que “no le he dado cómodo desde el tee, pero yo creo que ha sido más porque el drive estaba roto que porque yo le estuviese pegando mal, porque luego a los hierros la verdad es que desde donde tenía la bola le he dado bastante correcto”.

Con todo, el jugador del Club de Golf Soria prefería quedarse con las cosas positivas, entre las que figuraba el hecho de que “el put parece que va mejorando” y también su valoración general de la temporada de la PGA, que ha sido “bastante buena, ya que conseguí una victoria en seis torneos”, la citada de Soria. Con anterioridad, Daniel Berná había sido 22º en el Campeonato de la PGA de España de Dobles, en Izki, Vizcaya (3-4 abril); 29º en el Bizkaia PGAe Open, en el Meaztegi Golf, Álava (20-22 junio); 12º en el Campeonato de Madrid de la PGA de España, en El Encín, Madrid (16-18 julio); y segundo en el Campeonato de la PGA de España, en el New Sierra Golf, Murcia (10-12 septiembre).

Las próximas citas para Daniel Berná llegarán ya en el mes de noviembre. Primero, con la Final del Circuito de Madrid de Profesionales, que se celebrará los días 10 y 11 en el Golf Santander SA de Boadilla del Monte, y posteriormente, con el Campeonato de España de Profesionales, previsto para los días 20 a 23 en el Mediterráneo Golf de Borriol, en Castellón.

Pueden consultar las clasificaciones completas de la final en: https://www.golfdirecto.com/micro/game/68fb96266b2cd1691be4b46c/ranking/entry?lang=es&view=acc&category=68fb96266b2cd1691be4b4a9