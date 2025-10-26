El Ólvega ve frenada su buena racha en el campo del Novallas (2-1)

Publicado por Área 11 Novallas Creado: Actualizado:

El Ólvega no logró llevarse nada positivo en su visita al Santo Domingo para enfrentarse a un Novallas que estuvo más solvente y supo decidir en los tramos decisivos del partido para conseguir sumar unos completos noventa minutos. Pese a que el conjunto visitante estuvo más certero en el arranque del partido para adelantarse en el luminoso, los locales remontaron el partido y se pudieron llevar tres puntos importantes para sus intereses.

El encuentro entre el CD Novallas y el SD Ólvega se puso muy de cara para el equipo visitante, que saltó al terreno de juego con mejores sensaciones y logró adelantarse en el marcador gracias al tanto de Javier. La dinámica futbolística del Ólvega fue positiva sobre el terreno de juego, pero cuando mejor estaban los visitantes el Novallas empató el partido para llegar al descanso con el 1-1.

Tras el paso por los vestuarios, ambos conjuntos saltaron de nuevo al tapete verde con afán de llevarse el triunfo. La segunda parte estuvo más que igualada y se decidió por los pequeños detalles que decantaron el triunfo para el conjunto local. Eneko puso el 2-1 definitivo en el electrónico después de una jugada polémica dentro del área que el colegiado dictamino como pena máxima. Eneko cogió la responsabilidad desde los once metros y no falló en su tiro para darle los tres puntos a los suyos que les permiten seguir con su particular escalada en la clasificación.