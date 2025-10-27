El Grupo Herce Soria ilusiona desde el inicio

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria ilusiona a las primeras de cambio con un inicio de la Superliga notable para superar por 3-1 a Unicaja Almería. Las buenas sensaciones ofrecidas en la pretemporada se confirmaron con el arranque de la competición oficial y los de Alberto Toribio prometen dar guerra, mucha guerra, a lo largo del curso. La afición celeste disfrutó con un gran partido ante los almerienses y desde la primera jornada ya tiene licencia para soñar.

La continuidad de Alberto Toribio en el banquillo es un valor seguro para que este Grupo Herce compita con los mejores en el voleibol nacional. Cambio de piezas con respecto al ejercicio pasado, pero las mismas garantías con jugadores conocidos como Juan Pablo Moreno o Lucas Lorente. Otros como Omar Hoyos tuvieron una gran carta de presentación en el primer choque de la Superliga.

Grupo Herce Soria se hizo con el duelo histórico de ciudades ante Unicaja Almería. Los sorianos se mostraron más acertados en los momentos clave del segundo y cuarto set, con los puntos de Hoyos y Moreno para superar al combativo conjunto de Pablo Ruiz. Los sorianos vieron como el bloque ahorrador equilibraba el encuentro y dispondría de opciones de forzar el desempate, algo que seis puntos de Moreno impidieron para pasar del 21 iguales al 28-26 definitivo del último set.