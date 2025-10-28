La Asociación Soriana de la Prensa Deportiva hace un llamamiento para recibir los méritos y poder se premiados en la gala 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Soriana de la Prensa Deportiva de Soria (ASPD) inició el pasado lunes las deliberaciones de los Premios de la Gala del Deporte Provincial 2025, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en el Palacio de la Audiencia de Soria y que premiará, como en años anteriores, a los mejores deportistas locales del año 2025.

En esta primera reunión ya hay cerca de 90 deportistas, clubes y asociaciones deportivas que han contraído los méritos suficientes como para ser galardonados en esta Gala 2025, si bien será en la próxima reunión del próximo lunes 3 de noviembre cuando se perfile la relación definitiva de premiados y galardonados en esta edición.

Desde la ASPD se hace un llamamiento a aquellas asociaciones deportivas, federaciones, clubes y propios deportistas con el objeto de que envíen sus méritos deportivos de 2025 antes del mencionado lunes 3 de noviembre para que la Asociación de la Prensa Deportiva los considere y pueda estar presentes en la Gala del Deporte del próximo 4 de diciembre. La dirección de correo electrónico a dónde pueden dirigir estos méritos es la siguiente:

prensadeportivasoria@gmail.com

"Desde la Asociación de la Prensa Deportiva de Soria estaremos encantados de recibir cuantas propuestas nos lleguen para valorar estos méritos, teniendo en cuenta que en las bases de los premios se valoran únicamente los Campeonatos de España y la consecución de la internacionalidad por España en cualquier disciplina deportiva", indica la ASPD.