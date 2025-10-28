El Moreno Sáez Sporting supera al Coslada (3-1) y se sitúa líder de la Primera División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting es el nuevo líder del Grupo A de la Primera División Masculina, después de doblegar el sábado, en el Polideportivo de Los Pajaritos, al Club Voleibol Coslada por 3-1 (22-25, 25-15, 25-16 y 25-12). El cuadro entrenado por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa ha vencido en tres de los cuatro partidos disputados, suma 10 puntos y ha accedido al primer puesto de la tabla después de que el Arona Spring in Motion de Tenerife perdiera el sábado en Oleiros (La Coruña) y de que el Club Voleibol Oviedo, en su segundo partido del fin de semana, no superara al Club Voleibol Haris de Tenerife. El Moreno Sáez Sporting viajará este viernes a Tenerife para enfrentarse el sábado al Arona Spring in Motion y el domingo al Club Voleibol Haris.

El Sporting Santo Domingo no empezó nada concentrado el duelo frente al Coslada y Álvaro Hernández ya había agotado sus dos tiempos muertos de la primera manga cuando el marcador reflejaba un claro 8-14. Los sorianos comenzaron a entrar en juego poco a poco y se acercaron hasta el 19-20, aunque no fueron capaces de culminar la remontada. El segundo set se inició de forma diametralmente opuesta y el Moreno Sáez Sporting adquirió una rápida ventaja de 4-1 que, a la postre, resultaría definitiva. Álvaro Hernández no jugó ningún punto en todo el encuentro, por lo que fueron Pablo Blanco y el todavía juvenil Mateo Sanjuán quienes se alternaron en la posición de líbero del primer equipo del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria.

Con respecto a jornadas anteriores, el Moreno Sáez Sporting mejoró sus prestaciones en bloqueo, faceta del juego en la que acumuló una cantidad de puntos superior a la habitual. El combinado madrileño sólo volvería a inquietar al cuadro local cuando pasó con cierta facilidad del 11-7 al 14-11 en el tercer set. Pero el Sporting tiene, además de una contrastada veteranía y de la experiencia acumulada en las dos últimas campañas en Superliga 2, una capacidad ofensiva superior a la del Coslada y selló el triunfo en el tercer juego por 25-16. Todavía mayor sería la superioridad soriana (25-12) en la cuarta manga, en la que gozó desde el principio de claras ventajas (11-4, 15-6…). El objetivo del Moreno Sáez Sporting es codearse con los mejores, algo que puede depender de los resultados que coseche en Tenerife.