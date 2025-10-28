El leonés Mauro Prieto gana el II Slalom de Almazán

El leonés Mauro Prieto, con su Renault Megane Sport, fue el vencedor de la cita adnamantina.Asier712

Mauro Prieto, piloto leonés a los mandos Renault Megane Sport, fue el vencedor del II Slalom de Almazán, una prueba organizada por la escudería BNNORacing y que que contó con 35 pilotos. Los sorianos Dani Sanz y Carlos Sancho completaron el podio.

En torno a las 7.00 horas del pasado domingo comenzaban a rugir los motores al amanecer en el espectacular paraje del Parque de la Arboleda de Almazán con motivo de la realización del II Slalom de Almazán, prueba automovilística puntuable para el campeonato de Castilla y León de Slalom.

Sobre las 10.00 horas comenzaba la manga de entrenamientos, en la que un total de unos 35 pilotos comenzaban a demostrar al innumerable público que acudía a la cita sus habilidades al volante de sus vehículos de competiciones. Un recorrido muy técnico y bonito que regalaba un ambiente de carreras muy especial.

Desde la directiva de la escudería quieren mostrar su agradecimiento a todos los pilotos y organizadores que estuvieron al pie del cañón, al público por un comportamiento ejemplar y sobre todo, al Ayuntamiento y Policia Local de Almazán por todas las facilidades y apoyo mostrado durante la preparación y posterior desarrollo de la prueba.

También se agradece a todos los patrocinadores el apoyo mostrado durante toda la temporada 2025, haciendo una mención especial a Grupo Jemoya, que permitió a la organización la utilización de sus vehículos, destacando un Toyota Supra y los nuevos modelos de Omoda y Jaecoo, ya disponibles a la venta en sus instalaciones

El Slalon de Almazán fue todo un espectáculo.

La clasificación situaba en lo más alto del cajón del podio al leonés Mauro Prieto con un Renault Megane Sport que conseguía un tiempo de 2:01,454 seguido del soriano Dani Sanz con un BMW e30 piloto de Bnnoracing y un tiempo de 2:02,437 y del también soriano Carlos Sancho con un tiempo de 2:04.679.

En cuanto a la clasificación por clases:

CLASE I:

1. Jorge Simal, Citroen Saxo 16v

2. ⁠José Miguel Asensio, Citroen Saxo 16v

3. ⁠Francisco J. Torres, Opel Corsa GSI

CLASE II

1. Marcos del Valle, Volkswagen Golf GTi

2. ⁠Jorge Pellitero, Renault Clio Sport

3. ⁠Armando Marina, Peugeot 206 GTI

CLASE III:

1. Mauro Prieto, Renault Megane Sport

2. ⁠Julio Gato, Seat León

CLASE IV:

1. Daniel Sanz, BMW e30

2. ⁠Carlos Sancho, BMW compact

3. ⁠Victor Rivas, BMW 325tds

CLASE V:

1. Antonio Peña, Labase RX01

2. ⁠Rafa Jimenez, Kart cross

DAMAS:

1. Nuria Tello, Citroen Saxo 8v

SENIOR (pilotos con más de 60 años)

1. Francisco J. Torres, Opel Corsa GSI

2. ⁠Raul Pellitero, Renault Clio Sport

3. ⁠Jose Asensio, Citroen Saxo.

