Derrota del Club de Tenis de Mesa ante el Atlético Burgos por 1-5

El Club Tenis de Mesa Caep Soria cayó por 1-5 ante el Atlético Burgos en el encuentro disputado este sábado en Soria. Los palistas Edu, Lucas y Jorge dieron lo mejor en cada set, logrando este último el único punto del enfrentamiento ante los burgaleses. En otros dos partidos se llegó al empate a 2 sets, pero al final en el quinto set el resultado se decantó para el equipo visitante.

A pesar del resultado , el equipo mostró entrega y compromiso en su debut como local. El club agradece a la afición que se acercó a las instalaciones del Caep para animar y apoyar al equipo durante el encuentro.

La siguiente cita será en Soria el 8 de noviembre ante la joven cantera del potente equipo burgalés UBU Burgos.