EL CSB Semillas Adolfo Martínez pierde un partido lastrado por las bajas

Derrota de las sorianas en un partido en el que el equipo estuvo condicionado por las bajas.HDS

El CSB Semillas Adolfo Martínez perdía en Cantabria ante el Raisan Eloy Villanueva por 83-31 un partido en donde el equipo soriano jugaba con un equipo mermado por varias lesiones.

El equipo local supo aprovechar su gran ventaja física para anotar y tomar ventaja en el marcador. Aunque en muchas ocasiones se realizó un buen juego llegando bien a la canasta rival y también en estático con pases rápidos, la falta de acierto de cara a encestar en la canasta y las varias bajas por lesión del equipo, lastró la puntuación soriana y decantó el marcador a favor del equipo local cántabro.

El equipo soriano ya piensa en su siguiente partido que se jugará en Salamanca durante el puente de Todos los Santos, en concreto el sábado día 1 a las 18.30 horas donde el equipo espera haber recuperado a parte de su plantilla para poder desplegar el buen juego visto en el último partido.