Abiertas las inscripciones para el Campo a través de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo 16 de noviembre se celebra el XXXI Campo a través internacional de Soria, una cita que ha abierto esta semana el plazo de inscripción para participar en la misma.

Esto significa que tanto los participantes en edad escolar, como los populares, corredores de la prueba de relevos, atletas de categoría inclusiva y deportistas participantes en la marcha solidaria, pueden formalizar su presencia en la prueba de Valonsadero a través de internet, entrando en www.crossdesoria.com, donde encontrarán en la parte superior derecha, un enlace naranja a la plataforma de inscripción.

Cabe recordar que el plazo de inscripción para los deportistas en edad escolar es el más reducido, por lo que se insta a los interesados a formalizar lo antes posible su presencia en la competición, ya que el plazo finaliza el lunes 3 de noviembre a las 13 horas. En cuanto al resto de competiciones, el plazo de inscripción concluye el próximo domingo 9 de noviembre a las 23.59 horas.

Dentro de las diferentes salidas y categorías que engloba la prueba soriana de cross, el 16 de noviembre se volverá a celebrar dentro del programa la marcha solidaria, cuya participación conlleva un importe de 7 euros. Este año, la Delegación Soriana de Atletismo ha decidido que la recaudación de la marcha solidaria se destinará a la Asociación de Síndrome de Dravet, que también afecta a jóvenes de la provincia de Soria.

El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica grave de origen genético que comienza en el primer año de vida, caracterizada por crisis resistentes a fármacos, retraso cognitivo y alteraciones motoras y conductuales.

Cabe recordar que el 16 de noviembre también volverá a celebrarse el cross popular, una oportunidad única para los amantes del atletismo de competir en uno de los escenarios más importantes del mundo para esta disciplina, y un circuito natural de gran dureza y belleza, como es el Monte Valonsadero.

El año pasado, 718 personas de todas las edades cruzaron la línea de meta de la prueba soriana, mientras que el récord de asistencia se obtuvo en 2023, cuando finalizaron la competición 3.249 corredores, en el mayor hito alcanzado hasta el momento en las más de tres décadas de historia de la emblemática cita soriana.