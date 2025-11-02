El rival del Numancia, el Valladolid Promesas, un filial asentado

Acción de juego del partido entre el Numancia y el Promesas en pretemporada.MONTESEGURO FOTO

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El rival del Numancia, el Valladolid Promesas, no es un desconocido en Soria. El filial pucelano, creado en 1944 como el Recreativo Europa Delicias, denominación que mantuvo hasta el año 1973 con posteriores nombres a lo largo de su trayectoria, ha visitado en diferentes ocasiones y en distintos escenarios al conjunto rojillo, con un balance poco favorable a los vallisoletanos.

Nunca han ganado en territorio numantino. El precedente más cercano, aunque no en competición oficial, data del último verano en la pretemporada de 2025. El Numancia derrotó al filial, 2-1, en Tardelcuende.

En los duelos anteriores no pudo llevarse ninguna victoria ya fuera en el campo de San Andrés como en Los Pajaritos, en el antiguo o en el nuevo coliseo rojillo. Siete visitas en el campeonato liguero, cuatro derrotas y tres empates, y otro más e n la edición de la Copa del Generalísimo de 1969-70 como el Europa Delicias, 0-0, en el antiguo campo del San Andrés.

El filial vallisoletano resolvió la eliminatoria en el enfrentamiento de vuelta con una victoria en Pucela, 1-0, dejando al conjunto soriano fuera de la competición.

La década de los 90 del pasado siglo cruzó de nuevo a los dos conjuntos en Segunda B. El primer enfrentamiento se remonta a la campaña 1991-92 donde Octavio, una leyenda numantina, protagonizó la victoria.

La lista ganadora se completa en la temporada 1992-93 (3-1), la 93-94 (3-0) y la 2024-25 (3-1), ya en Segunda Federación. Los empates se registraron en los cursos 1995-96 (0-0), 1996-97 (1-1) y 2020-21 (2-2).

El Valladolid Promesas afronta su cuarta temporada en Segunda Federación, categoría a la que llegó en un descenso desde la Primera RFEF en la temporada 2021-22. Siempre ubicado en el Grupo I, disputó la fase de ascenso un ejercicio después , sin éxito al caer eliminado por el Atlético Sanluqueño.

La trayectoria del Promesas le ha llevado a completar campeonatos provinciales y regionales, como la Preferente, además de los nacionales en Tercera división y Segunda B, y Primera y Segunda Federación, más recientemente. En la actualidad ocupa un lugar en el Grupo 1 de la categoría en la que se ha movido en los cuatro últimos ejercicios incluyendo el presente.

Javi Baraja dirige al grupo de meritorios. Jóvenes de la cantera vallisoletana con aspiraciones de progresar en el siempre complejo itinerario del mundo del fútbol, primero aficionado y más tarde, profesional.

El técnico se ha puesto de nuevo al frente del banquillo en una segunda etapa. En la primera entrenó dos cursos, 2019-2021, con buenos resultados. En su primer año alcanzó la promoción de ascenso sin consumarlo y una temporada después dejó al equipo en Primera Federación antes de su marcha al Ibiza y luego al Getafe B. En la presente temporada, Baraja ha regresado y tiene al filial en novena posición con diez puntos, a cuatro del Numancia.