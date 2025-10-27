Jony, pichichi de la Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony está en estado de gracia de cara al marco rival y con los dos tantos del pasado sábado en Luanco ya son siete los goles marcados en las ocho jornadas de Liga que se han disputado. Unos números que le convierten en el pichichi de los cinco grupos de Segunda Federación, un trofeo que en estos momentos compartiría con otros tres jugadores. El rendimiento del delantero rojillo está siendo notablemente superior al del curso pasado ya que para alcanzar estas cifras hubo que esperar a la jornada 25 ya en el mes de marzo.

El ariete riojano marca los goles a pares y de ello saben muy bien tanto Salamanca como Marino de Luanco. Cuatro tantos en dos partidos para poder presumir de ser el artillero de la categoría, una condición que compate con otros tres futbolistas, que curiosamente también militan en el Grupo 1 de la Segunda Federación. Marru del Bergantiños, Bil Nsongo de Deportivo Fabril y Joaquín Delgado del Oviedo Vetusta también suman siete dianas con equipos que están en la zona alta de la clasificación.

En el Grupo 2 entre los máximos realizadores están dos viejos conocidos de la afición numantina como son Alayeto enel Tudelano y Diego Suárez en el Utebo con cuatro goles cada. Ambos comparten condición con Leltxu García del Sestao y con Bengoetxea del Beasain. En el Grupo 3 hay tres jugadores que han anotado seis tantos como son Méndes en el Sant Andreu, Barberá en el Barça B y Tovar en el Atlético Baleares. En el Grupo 4 el pichichi es Caye Quintana con cinco dianas al frente delataque del Recreativo de Huelva. Ya en el Grupo 5 Joselu Pérez es el artillero con otros cinco goles en el Getafe B.

La llegada de Ángel Rodríguez al banquillo del Numancia ha sentado muy bien a un Jony que ante el Salamanca y el Marino de Luanco se convertía en bigoleador. Un momento dulce del delantero que la temporada pasada llegaba a los 13 goles. Para sumar siete tantos tuvo que esperar hasta la jornada 25 cuando el Numancia ganaba en Los Pajaritos al Salamanca en el mes de marzo. Si el riojano sigue con está inspiración de cara a la portería rival no tendrá problemas para mejorar sus números como numantino. De los 12 goles del Numancia siete llevan la firma de Jony.