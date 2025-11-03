El Almazán rema para llevarse un punto ante el Unionistas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Almazán se lleva un punto ante el Unionistas de Salamanca B tras empatar a uno en un duelo muy disputado. Primero sería José Manuel en el 26 quien adelantaría a los locales, pero Checa en el 56 salvaría un punto para los visitantes haciendo el 1 a 1.

El Almazán llegaba a Villares De La Reina con la mente puesta en sacar los tres puntos para seguir pegados a la zona de playoff una jornada más, por su parte, el Unionistas llegaba de perder tres partidos consecutivos.

El partido comenzaba con los dos equipos buscando la manera de penetrar a la defensa rival, ambos necesitaban la victoria y eso se notaba en el ambiente por la tensión en cada jugada desde el primer momento del encuentro.

Pasado el ecuador de la primera parte llegaría el primer gol del partido. En el minuto 26 aparecería José Manuel para superar a Varea y colocar el primer tanto del partido a favor de los locales y poner las cosas cuesta arriba al equipo dirigido por Pablo Ayuso.

El partido continuaba con los visitantes apretando en busca del gol del empate, pero la defensa de Unionistas despejaba cualquier balón con peligro que llegaba a su área con mucha seguridad y sin dudas.

Finalmente, acababa la primera mitad con la ventaja momentánea de los locales tras el tanto de José Manuel y con mucho trabajo aún por hacer por parte del Almazán para lograr volver a igualar el marcador.

La segunda mitad comenzaba con los jugadores del Almazán muy activos en busca del gol de la igualada, y llegaría en el 56, Checa lograría empatar el partido antes del primer cuarto de hora de la segunda parte superando a Castillo.

Los locales reaccionarían de inmediato con una ocasión clara de Ramos, pero no lograría aprovechar el balón. Los minutos pasaban y los dos equipos intentaban desnivelar la balanza a su favor, pero ninguno lograba superar a su rival.

Finalmente, el partido terminaría con 1 a 1 en el marcador y los dos equipos se reparten los puntos. Con este resultado, el Almazán va a acabar la jornada a cuatro puntos de los playoffs y acabará la jornada octavo o noveno depende del resultado del Mirandés B.

El próximo partido de los chicos de Pablo Ayuso será en el Municipal La Arboleda y recibirán al Colegios Diocesanos, equipo que está a tan solo un punto del Almazán y que viene de perder en esta jornada 1 a 2 ante el Palencia. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 17.00 horas.