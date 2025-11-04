El Ingenieros de Soria muestra una buena imagen ante el líder castellano y leonés

Equipo del Ingenieros de Soria que jugó el sábado un amistoso ante El Salvador en Valladolid.HDS

El Ingenieros de Soria Club de Rugby disputó el pasado sábado un exigente partido amistoso frente al segundo equipo de El Salvador, líder actual de la liga castellano-leonesa. A pesar de contar con una plantilla corta de jugadores, el conjunto soriano ofreció una buena imagen y dejó momentos de gran rugby en los campos de Pepe Rojo (Valladolid).

El encuentro comenzó con dominio visitante. Los sorianos se adelantaron con un ensayo de Marce —que él mismo transformó—, y poco después ampliaron distancias con una nueva marca de Félix, tras una gran fase de delantera que culminó con potencia. El conjunto chamizo recortó diferencias con un ensayo de su segundo centro en el minuto 13, pero el Ingenieros volvió a responder con un nuevo ensayo de Álex, nuevamente transformado por Marce, que situaba el marcador en 7-19.

A partir de ahí, el conjunto local fue imponiendo su ritmo y recortando terreno. Aun así, la defensa soriana, muy sólida y organizada, logró contener las acometidas rivales para llegar al descanso con un 19-19 en el marcador.

Tras la reanudación, los vallisoletanos aprovecharon la profundidad de su banquillo y el acierto en las fases estáticas y en el juego a la mano para voltear el marcador, logrando tres ensayos consecutivos que les situaron 36-19 por delante. Pese al cansancio, el Ingenieros no bajó los brazos y consiguió una nueva marca en el minuto 69, tras un excelente maul que recortó distancias (36-26). Sin embargo, un último ensayo local cerró el encuentro con el 43-26 definitivo.

Imagen del partido del Ingenieros en la capital pucelana.HDS

Más allá del resultado, el amistoso dejó una valiosa experiencia ante un rival de alto nivel y confirmó la evolución del equipo soriano, que sigue sumando minutos y confianza. El Ingenieros afrontará su próximo compromiso el domingo 9 de noviembre a las 12.30 en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, donde recibirá a Fénix Rugby en el que será su primer partido de la temporada en casa.