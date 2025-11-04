Casi 60 kilómetros y más de 600 curvas en el 22 Rallysprint Navaleno-Canicosa del próximo domingo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El espectáculo del automovilismo vuelve este fin de semana a la comarca de Pinares con la celebración de la 22 edición del Rallysprint Navaleno-Canicosa, XIII Memorial Domingo Heras. Casi 60 kilómetros de recorrido, más de 600 curvas y la participación de 25 pilotos son algunos de los ingredientes de la carrera organizada por la escudería Automoto Soria. Los hermanos Jesús y Rubén Valdenebro defenderán el título logrado el año pasado.

Las inscripciones se cerraron en la noche del pasado lunes y serán 25 los pilotos que tomarán la salida a partir de las 10.00 horas del domingo desde Navaleno. Serán cuatro pasadas con punto de destino en la propia localidad pinariega soriana para conocer los nombres de los ganadores.

Los motores ya comenzarán a rugir el sábado con la presentación del rallysprint en Navaleno y con las correspondientes verificaciones. El parque cerrado se ubicará en el polideportivo de la localidad.

Cartel de la prueba pinariega de este fin de semana.

Cada una de las pasadas tendrá un recorrido de casi 14 kilómetros y un total de 154 curvas. Un trazado de lo más exigente, sinuoso y de los más variado en el que la concentración de los pilotos es vital ya que al mínimo descuido llegan las inoportunas salidas de la carretera.

El Rallysprint Canicosa Navaleno es prueba puntuable para el Campeonato de Rallyes de Castilla y León, así como para el campeonato regional de pilotos, copilotos y escuderías.

En lo que se refiere a la participación, media docena de pilotos sorianos tomará la salida. Entre los inscritos destaca la presencia de Cristian García, en su día campeón de España de rallys y que, aunque es aragonés, tiene raíces sorianas siendo uno de los integrantes de la escudería Automoto Soria.

Los hermanos Jesús y Rubén Valdenebro fueron los vencedores de la edición de 2024, que contó con un total de 26 pilotos. Los Valdenebro a los mandos de su Ford Fiesta n5 fueron los más rápidos con un tiempo de 33:21,517 a la hora de completar los cuatro tramos puntuables.