Los líberos del Grupo Herce se visten de "superhéroes" con la camiseta 8.0 del Torrezno de Soria

Como manda la tradición a lo largo de los últimos ocho años, el Río Duero Soria ha presentado la camiseta del Torrezno de Soria que llevarán los líberos del equipo en la temporada 2025-2026. Arnau Masiá y Rodrigo Jiménez se vestirán de "superhéroes" para estar al servicio del equipo desde sus labores defensivas. Una indumentaria que no pasa desapercibida y que suele ser una de las más vendidas por el club celeste.

El presidente de la Asociación de Fabricantes del Torrezno de Soria, Samuel Moreno; el director de la Marca de Garantía Torrezno de Soria, Juan José Delgado; el presidente del Río Duero, Alfredo Cabrerizo; y los dos líberos de la entidad fueron los encargados de presentar "la camiseta 8.0 del Torrezno de Soria". Y es que son ya ocho años desde que arrancó esta iniciativa que temporada tras temporada cuenta con diseños novedosos. Para esta campaña el diseño ha corrido a cargo del diseñador soriano Alfonso Pérez.

Delgado explicaba los motivos de una camiseta en la que la letra S adquiere gran protagonismo como logotipo de la Marca de Garantía. "Diseñada con la S de superhéroes". Y es que la labor de los líberos en cualquier equipo de voleibol es la guardar las espaldas a sus compañeros desde la faceta defensiva. Moreno, por su parte, indicaba que "estamos encantados de continuar con esta iniciativa de vestir a los líberos del equipo".

La camiseta, como las otras del equipo soriano de la marca Hummel, todavía no está a la venta, aunque se apuntaba que esta equipación del Torrezno de Soria suele ser una de las más vendidas cada temporada. "Estoy encantado de vestirla. Es el sello del equipo", señalaba Rodrigo Jiménez. Masiá también mostraba su satisfacción de enfundarse una camiseta que "siempre nos ha llamado la atención en los rivales del Río Duero".