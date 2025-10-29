El celeste, color distintivo y principal del Río Duero Soria

Lucas Lorente, Dayra Blanco y Omar Hoyos visten las nuevas camisetas del Grupo Herce Río Duero Soria Voleibol en la puerta del Ayuntamiento de la capital.MONTESEGURO FOTO

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El color celeste manda en el Río Duero Soria Voleibol Grupo Herce. La nueva camiseta ya la lucieron los jugadores del equipo soriano el pasado sábado ante el Unicaja Almería, con victoria, buen augurio para la recién estrenada equipación.

Con Lucas Lorente, Omar Hoyos, del equipo de Superliga y Dayra Blanco, del conjunto femenino, oficiando de improvisados modelos, el presidente del Río Duero, Alfredo Cabrerizo, dirigió la presentación, junto al anfitrión el concejal de deportes del Consistorio de Soria, Manu Salvador, de las tres camisetas oficiales: la celeste, como primera y principal opción; la amarilla y roja, como segunda; y la blanca, como tercera, que vestirá el equipo femenino y el masculino en las ocasiones necesarias.

El diseño corre a cuenta de la firma de material deportivo Hummel, que envió la primera entrega de las camisetas el pasado viernes, justo unas horas previas al debut liguero de los sorianos en la Superliga masculina.

Para una próxima fecha, sine die, ha quedado relegado el acto de presentación de la camiseta del torreznillo, otra alternativa de vestimenta para el Grupo Herce en competición oficial.

Alfredo Cabrerizo señaló que todavía no han fijado una fecha para la venta a los aficionados y que tampoco conocen el importe en el mercado de las camisetas. "Sí esperamos levantar con la celeste alguno de los trofeos de las competiciones en las que nos veremos inmersos", aludió con optimismo el presidente.

Las competiciones en las que participará el Grupo Herce y en las que lucirá su nueva equipación son la Superliga, la Copa del Rey con vía directa a través de la clasificación entre los mejores de la primera vuelta liguera, programada para el próximo 2026, la Supercopa, a finales de diciembre de 2025 y la CEV, en enero de 2026.

Toda una temporada por delante para lucir una equipación con el color clásico del club como banderín de enganche para la afición soriana.