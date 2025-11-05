Arnau Masiá: "La ambición del Grupo Herce es máxima"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Una de las caras nuevas del Grupo Herce 2025-2026 es Arnau Masiá, un líbero procedente de Cisneros Tenerife y que aterriza en Soria teniendo a Alberto Toribio como su gran valedor ya que ambos coincidieron durante cuatro años en el Programa Blume de la Federación Catalana. En su presentación como celeste tiene claro que la ambición del equipo es "máxima" y reconoce que su adaptación está siendo perfecta "tanto al club como a la ciudad".

Una adaptación y un rendimiento que está dando sus frutos a las primeras de cambio ya que Masiá forma parte del siete ideal de la segunda jornada de la Superliga. "Siempre gusta que te reconozcan, aunque lo importante es que gane el equipo. Ahora el objetivo es vencer en Teruel para sumar la tercera victoria de la temporada y estar un poco más cerca del primer reto que es la clasificación para la Copa del Rey".

El catalán sabe que llega a un conjunto que durante las últimas campañas ha sido la única alternativa al dominio ejercido por Guaguas Las Palmas en el voleibol español. "La ambición de este club es máxima y es algo que te motiva para dar el cien por cien en los entrenamientos y en los partidos".

Arnau no esconde que Alberto Toribio ha sido "un plus" para fichar por el Grupo Herce, aunque asegura que el nivel del equipo también fue otro aliciente para cambiar Cisneros por Soria. El líbero continuaba refiriéndose a la figura de Toribio: "Gracia a él estoy jugando en un alto nivel en el voleibol".

Masiá se define como "un jugador con energía y trabajador" sobre la cancha, perfil que encaja perfectamente en lo que quiere Toribio de sus jugadores. "Con Alberto las ganas y esfuerzo es innegociable".