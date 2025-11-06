Soria inaugura la IV edición ‘Orienta tu Futuro Profesional a la industria del Deporte’

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El IES Castilla de Soria ha inaugurado la cuarta edición ‘Orienta tu futuro profesional a la industrial del deporte’ organizado por la AFEDECYL con el impulso de la Junta de Castilla y León a través de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el que han participado alumnos y alumnas de Bachiller y ciclos formativos.

La industria del deporte aporta un 3,3% del PIB y genera alrededor de 414.000 puestos de trabajo, lo que supone el 2,1% del empleo, según datos del Consejo Superior de Deportes. Estas dos cifras son un ejemplo muy claro del impacto que tiene esta industria en la economía española y en la generación de empleo. Los datos del INE reflejan que la industria del deporte genera de manera directa una actividad económica de casi 18 millones de euros de producción y sigue creciendo. Se trata pues de un importante nicho de empleo para los jóvenes que en la mayoría de los casos están ocupando los hombres ya que el abandono temprano de las niñas de la práctica de la actividad deportiva hace que las mujeres no alcancen puestos de responsabilidad en la industria del deporte. Con estas jornadas se pretende mentalizar a las jóvenes de que el deporte ofrece puestos de trabajo, en todos los sectores, desde el propiamente deportivo, desde entrenadora, técnicas, jueces, seleccionadoras, el sanitario, como fisioterapeutas, médicos deportivos…, periodismo deportivo, con puestos de trabajo dirigidos a redactoras y locutoras y comentadoras deportivas o expertos en gestión con formación en estudios de Economía, Empresas o Leyes.

En esta cuarta edición, dos leoneses que conocen bien la industria del deporte en campos muy distintos, han expuesto a los escolares del IES Giner de los Ríos, como han dirigido su carrera profesional y triunfado en la actividad deportiva.

En Soria 120 alumnos y alumnas han podido escuchar el caso de éxito de la bailarina y médico, Yolanda Rufino, deportista de alto rendimiento desde su infancia y que ha mantenido una trayectoria marcada por la disciplina, constancia y la pasión por el movimiento, hasta llegar a lo más alto como Campeona del Mundo y Campeona Absoluta de España que ha compatibilizado con sus estudios de medicina, primero, y con las guardias en los centros de salud de León, después. Además, Yolanda se dedica al Baile Deportivo, disciplina en la que combina sus propias competiciones con la preparación de otras deportistas. Es la creadora de Rufino Queens, un proyecto de crecimiento personal y empoderamiento femenino a través de la danza, donde impulsa a mujeres de todo el mundo a reconectar con su fuerza, autoestima y autenticidad.

Los alumnos y alumnas se han mostrado muy interesados con sus testimonios, con los que han podido conocer que la industria del deporte es mucho más que competir en el campo y hoy en día ofrece una amplia variedad de oportunidades profesionales que combinan pasión, tecnología, gestión y creatividad, en campos como deporte digital y análisis de datos, comunicación y marketing, derecho deportivo, psicología y rendimiento, educación y formación, gestión y administración o producción y tecnología, entre otros. La jornada pretende orientar a los estudiantes en su futuro profesional y animar a las mujeres a ser las futuras entrenadoras nacionales, árbitras, gestoras de clubes deportivos, directivas de Federaciones deportivas.

Profesiones masculinizadas

Con esta acción la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y AFEDECYL impulsan acciones para el desarrollo de acciones de sensibilización y formación en igualdad, porque en la mayoría de los casos los logros de las mujeres deportistas son desconocidos para el gran público y de ahí que los jóvenes no tengan referentes femeninos a los que seguir. Dar a conocer los éxitos de las deportistas de Castilla y León, fomentar el deporte femenino para que las adolescentes no abandonen prematuramente la práctica deportiva y que los escolares de la Comunidad tengan referentes femeninos a los que admirar y que las mujeres se conviertan en futuras directivas y gestoras del deporte, son los principales objetivos que persigue la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, AFEDECEYL, que engloba al deporte base de la Comunidad, para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo.

Esta acción se enmarca dentro de las líneas prioritarias de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estableciendo como objetivo estratégico la integración de la perspectiva de género en todas las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.

En el desarrollo de ese objetivo se desarrolla el Programa de Fomento de la Igualdad a través del Deporte en los Centros Educativos de Castilla y León, de la que este año se cumple la séptima edición, el IV Concurso de Videos ‘Un video por la Igualdad’ y estas jornadas dirigidas a las alumnas y alumnos de Bachillerato y ciclos formativos, que se desarrollan con el objetivo de que los escolares conozcan las posibilidades profesionales que ofrece la industria del deporte.