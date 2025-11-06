Fuentetoba volverá a decidir el Campeonato de España de hard enduro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La gran final del Campeonato de España de hard enduro se celebrará en Fuentetoba el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, donde se decidirán los títulos de la temporada después de completarse el calendario de pruebas puntuables. La cita está organizada por la Federación de Motociclismo de Castilla y León y reunirá a los mejores especialistas del país.

El Nacional se decidirá en Fuentetoba después de completarse un calendario exigente de cuatro carreras puntuables. La primera prueba se celebraba el pasado mes de febrero en la localidad malagueña de Pizarra. En marzo las motos se trasladaron a Oviedo para en el mes de abril ser Ourense el epicentro de esta modalidad de enduro. La competición tuvo un largo paréntesis durante la primavera y el verano y el pasado mes de octubre volvían a rugir los motores en la población conquense de La Pesquera. La final será en Fuentetoba para decidir a los campeones de cada una de las categorías.

El líder de la clasificación provisional, Francesc Moret, dio un golpe de autoridad tras su paso por La Pesquera, logrando la victoria en ambas mangas del fin de semana. Fue seguido muy de cerca por Eric Miguel, que firmó dos sólidos segundos puestos. El tercer escalón del podio fue compartido por Marc Font y Peru Urizaola. Así, Francesc Moret parte como el gran favoritos para levantar el título en Fuentetoba y sacarse la espina del año pasado cuando se tuvo que conformar con ser segundo en la general por detrás del campeón Marc Riba.

Riba se clasificaba en la segunda posición en la puntuable de Fuentetoba, pero lograba los puntos necesarios para subir a lo más alto del podio de la clasificación general del Nacional. Francesc Moret, ganador en la población tobera, se tendría que conformar con la segunda plaza de la general. El podio de Fuentetoba lo completaba el también catalán Eric Miquel.

El Moto Club Pico Frentes será el organizador de dos jornadas de hard enduro de Fuentetoba para los días 15 y 16 de este mes. El hard enduro es una de las disciplinas más exigentes del motociclismo ya que reúne cualidades y técnica de todas las demás, desde el trial hasta el enduro convencional, pasando por un gran desgaste físico y mental de los pilotos.