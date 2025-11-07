Castellarnau olvida la Copa y apuesta por el tercer triunfo seguido del BM Soria en la Liga: "Nos daría mucha moral"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se despedía de la Copa del Rey al perder ante Anaitasuna y este sábado, desde las 18.00 horas, tendrá la oportunidad de sacarse la espina ganando a los navarros en la Liga. Mismo escenario, mismo rival, pero diferente competición. Oriol Castellarnau sabe que el partido liguero será "diferente" al de Copa y apuesta por sumar la tercera victoria en la competición de la regularidad: "Nos daría mucha moral". Para este encuentro de la novena jornada los amarillos no podrá contar con los sancionados Sarasola e Ibu.

El entrenador del BM Soria comenzaba valorando la eliminación en la Copa del Rey y quería sacar una lectura positiva ya que "nos servirá de cara al enfrentamiento del sábado". Los sorianos se guardaron muchas de sus cartas el miércoles y las mostrará en la Liga para seguir dando pasos hacia la permanencia en la División Honor Plata. Sobre el bajón del equipo tras ir ganando de siete goles en el torneo del KO, Oriol Castellarnau indicaba que "está siendo una tónica habitual esta temporada, pero el partido del sábado será diferente".

Los amarillos afrontan el choque ante Anaitasuna tras dos victorias anteriores ante Zaragoza y Alcobendas, por lo que si son capaces de vencer a los navarros la inyección anímica sería a tener en cuenta. "Nos daría mucha moral", aseguraba el técnico.

Para recibir a los de Pamplona, el BM Soria no podrá contar con Sarasola e Ibu al ser sancionados con tres y dos partidos por los incidentes del pasado fin de semana en Alcobendas. "El club está trabajando para que les quinten partidos de sanción porque consideramos que el castigo es excesivo".

Pedro Ibarra se vuelve a medir a sus paisanos

Pamplonés y ex jugador de Anaitasuna, un Pedro Ibarra para el que el partido de este sábado es "especial". Quiere lo mejor para sus paisanos, pero sólo piensa en sumar los dos puntos y así seguir dando pasos para seguir en División Honor Plata. "Si ganamos nos ponemos a un punto de ellos y hay que hacer todo lo posible para vencerles. Es un rival directo". Ibarra reconoce que durante la semana ha habido cruce de mensajes con los que fueron sus compañeros y amigos en las filas del Anaitasuna.