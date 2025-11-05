El Balonmano Soria se viene abajo tras un buen inicio y dice adiós a la Copa del Rey (30-33)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se despide de la Copa del Rey a las primeras de cambio al perder ante Anaitasuna por 30-33 en un partido en el que los sorianos fueron de más a menos para acabar hincando la rodilla ante un rival que mejoró notablemente su rendimiento con el paso de los minutos. Tras una primera parte que finalizó con empate a 16 y en la que los de Castellarnau llegaron a tener una renta de siete goles, los navarros pisaron el acelerador para acabar logrando la clasificación en una reanudación en la que fueron mejores. Ambos equipos se volverán a ver las caras este sábado, también en el Pabellón del San Andrés, aunque en esta ocasión en el contexto de la Liga.

El BM Soria fue de más a menos en una primera parte en la que llegó a tener un renta de 7 goles (13-6) y que dilapidó el tiempo de descanso para irse a vestuarios con empate a 16. Mientras los sorianos bajaron su rendimiento, Anaitasuna reaccionaba apretando la intensidad defensiva y siendo más eficaz en ataque. Los navarros habían tenido una puesta en escena muy gris y ello fue aprovechado por los locales para tomar una jugosa ventaja en el marcador.

El BM Soria, que estaba reservando a alguno de sus hombres importantes como Vinicius, completaba unos notables primeros 20 minutos. A los de Oriol Castellarnau les salía todo en ataque y en defensa superaba a un Anaitasuna al que le costaba un mundo ver portería. A esta intensidad defensiva amarilla se sumaba la gran actuación bajo palos del chileno Pipe García.

El guión de esta primera parte cambiaba en los últimos diez minutos y con un parcial de 1-8 Anaitasuna se metía en el partido. Los visitantes ajustaron sus prestaciones defensivas y pudieron salir a la contra para hacerle daño a un BM Soria que veía como su renta desaparecía casi de un plumazo. Brais y Campos fueron sujetados por los defensores navarros y se invertían los papeles entre los dos equipos. Todo quedaba abierto para una segunda parte que prometía emociones fuertes.

Tras unos primeros minutos de la reanudación de toma y daca en los que hubo alternancia de goles, Anaitasuna se iba a poner por primera vez por delante en el luminoso con un 20-21 y ya no iba a permitir que el BM Soria tomase la delantera. Los visitantes iban a más y los locales a menos para que las diferencias se fueran ampliando. Anaitasuna lograba un colchón de cuatro goles que le iba a posibilitar de una recta final del partido sin sobresaltos. Las imprecisiones y la precipitación, además de el bajón defensivo, fueron los peores enemigos de un BM Soria que ya debe pensar en la próxima jornada liguera.