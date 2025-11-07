El Grupo Herce jugará la Supercopa ante Guaguas el 29 de diciembre en Valladolid

El Grupo Herce se medirá a Guaguas en la Supercopa, un rival al que ya ganó en la pretemporada en Los Pajaritos.MARIO TEJEDOR

La Supercopa Masculina 2025 se celebrará entre el Grupo Herce y el Guaguas Las Palmas el lunes 29 de diciembre a las 19.00 horas en el Pabellón Pisuerga de Valladolid. El título enfrentará a los dos grandes campeones de la pasada temporada. CV Guaguas, vigente campeón de la Superliga Masculina y de la Copa del Rey, y Grupo Herce Soria Voleibol, subcampeón de la pasada edición de la Superliga Masculina.

Como gran novedad respecto a ediciones anteriores, la Supercopa Masculina cambia de fechas de celebración y se disputará este año durante el mes de diciembre, con el objetivo de compartir escenario con la Copa de España, el evento más importante y representativo del voleibol de cantera nacional.

Venta de entradas

Las entradas para presenciar en directo el encuentro por el primer título del año estarán disponibles desde este viernes 7 de noviembre a través de la web oficial de venta de entradas.

Se han establecido dos categorías de precios según la ubicación: Entradas: 8 y 10 euros. Descuento del 50% para menores de 18 años.

Con el fin de fomentar esta unión entre las competiciones, se aplicará un descuento especial para todos los clubes participantes en la Copa de España, reforzando así el compromiso de la RFEVB con el desarrollo y la promoción del voleibol en todas sus categorías. Los clubes participantes en la Copa de España recibirán en próximas fechas la información para poder aplicar el descuento en el momento de comprar las entradas.