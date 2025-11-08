Diocesanos y Arandina miden las rachas opuestas de Almazán y Numancia B

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Colegios Diocesanos y Arandina miden el momento de Almazán y Numancia B en la décima jornada del Grupo VIII de Tercera Federación. Los adnamantinos necesitan los puntos de La Arboleda para posicionarse en la zona noble de la clasificación y los numantinos están obligados a sumar para no complicar en exceso su situación en la clasificación. Dos enfrentamientos importantes para los dos equipos sorianos de la categoría.

El Almazán regresa a su horario habitual de los domingos al recibir en La Arboleda desde las 17.00 horas a un Colegios Diocesanos que pasa por ser uno de los novatos del grupo al conseguir el ascenso la temporada pasada. Sobre el papel, el conjunto entrenado por Pablo Ayuso debería doblegar a un rival al que la falta de experiencia en Tercera lo tendría que pasar factura.

Este Almazán afronta el partido con la moral reforzada después de su empate el pasado fin de semana en el terreno de juego del Unionistas B. Son ya tres las victorias y una igualada de los adnamantinos y ante el Diocesanos buscará con su escalada en la clasificación. Tras un arranque de Liga con dudas, los de Pablo Ayuso parece que le han tomado el pulso a la competición con una racha sobresaliente de resultados que han llevado al equipo a mirar hacia arriba de la tabla.

Pero el Diocesanos no será un rival sencillo a pesar de ser un recién ascendido. Los abulenses fueron líderes de la Primera Regional desde la segunda jornada, al frente en solitario desde la quinta. Nadie pudo igualar la regularidad del Colegios Diocesanos, que a falta de dos jornadas para el final, se proclamaba matemáticamente campeón.

Tampoco tendrá un camino de rosas el Numancia B en su desplazamiento del sábado a Aranda de Duero para verse las caras contra la irregular Arandina, un enfrentamiento que echará a andar a las 17.00 horas. La Arandina se hace fuerte en casa. Es lo que dicen los hechos y los resultados después de ganar hace quince días al Villaralbo. El Numancia B llega al choque como colista y en el Campo Municipal Juan Carlos Higuero buscará la primera victoria del curso a domicilio.