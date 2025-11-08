Calasanz y San José buscan la victoria para seguir en la zona noble en la Regional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Primera División Regional llega este fin de semana a su novena jornada y los cuatro equipos sorianos la afrontan con objetivos bien diferentes. Calasanz y San José buscarán el triunfo para mantenerse en la zona de privilegio de la tabla, Golmayo Camaretas se quiere asentar en puestos tranquilos y el Sporting Uxama se encuentra en una situación crítica ya que comparte con El Espinar la condición de colista.

La jornada la abrirá el sábado el Calasanz con su partido desde las 15.45 horas ante la Cebrereña y su objetivo es seguir con la dinámica de buenos resultados para continuar en la zona alta de la clasificación. El equipo entrenado por Fran Valero está en un momento dulce después de vencer el pasado fin de semana al Villamuriel. Suma 156 puntos y desde la cuarta posición el reto más inmediato es entrar en el play off. Enfrente estará una Cebrereña que necesita puntos para aliviar su delicada situación en la clasificación.

Con un punto de desventaja del Calasanz se encuentra el San José, que el sábado desde las 16.00 horas visita al Villamuriel con la intención de reencontrarse con la victoria tras perder el pasado fin de semana en el feudo del Vista Alegre. El conjunto de Carlos Carramiñana también mira para arriba de la tabla en el que será su segundo desplazamiento consecutivo.

La tarde del sábado la completará el Sporting Uxama con su encuentro desde las 16.30 horas en el campo del líder Turégano. Los dos extremos de la clasificación cara a cara con unos pronósticos muy negativos para el equipo de El Burgo de Osma. El Uxama sólo ha sumado tres puntos en 8 jornadas y su viaje a Turégano no se presenta como la mejor oportunidad para iniciar la remontada. Encadena cuatro derrotas seguidas mient4ras su rival suma cuatro victorias consecutivas.

El Golmayo Camaretas será el único equipo soriano de Regional que juega el domingo y lo hará desde las 15.45 horas recibiendo la visita del Caspiscol. Una buena ocasión para los balagueros de sumar la segunda victoria seguida ante un rival que es antepenúltimo con sólo cuatro puntos sumados. El Golmayo Camaretas vencía el pasado fin de semana en el terreno de juego del Venta de Baños y con diez puntos persigue aposentarse en puestos tranquilos de la tabla.