El Grupo Herce Soria quiere conquistar Los Planos de Teruel

El Grupo Herce Soria afronta su segundo desplazamiento seguido en la que será la tercera jornada de La Superliga y lo hará en uno de los escenarios más exigentes de la competición como es Los Planos de Teruel. Los celestes necesitarán de su mejor versión para ganar en una cancha en la que perdían el curso pasado. La cita a partir de las 18.30 horas de este sábado en una tarde que será especial para Omar Hoyos por su pasado turolense durante el ejercicio pasado.

Alberto Toribio sabe sacar el mejor rendimiento a sus equipos y a este Grupo Herce le está haciendo funcionar a las primeras de cambio. Gran actuación de los celestes en la primera jornada ante Unicaja Almería y continuidad del alto rendimiento el pasado fin de semana en Tarragona. Dos de dos para una escuadra soriana que buscará su tercer triunfo seguido ante un Pamesa Teruel que también ha arrancado bien el curso liguero. Los turolenses siempre son un equipo a tener en cuenta y, especialmente como locales, pueden ganar a cualquiera.

Para el Grupo Herce sin lugar a dudas es un test exigente en estos primeros compases de la temporada en los que la clasificación siempre es importante de cara a la próxima edición de la Copa del Rey. Los celestes quieren estar lo más arriba posible para tener el camino más asequible posible en el torneo del KO.

La rotación de Toribio para conquistar Los Planos será la de gala con Lucas Lorente en la colocación, Omar Hoyos y Mikel Kalstad serán los receptores, Juan Pablo Moreno actuará de opuesto; Domenech y Mimoun serán los centrales, con Arnau Masia en la posición de líbero. Un equipo de garantías para ganar en Teruel y sacarse la espina de la campaña pasada cuando los sorianos perdían 3-1 en Los Planos.

El compromiso será especial para el puertorriqueño Omar Hoyos ya que durante el ejercicio pasado defendió los colores naranjas del Pamesa Teruel. Hoyos ahora es celeste y uno de los jugadores importantes para que este Grupo Herce pueda estar en la zona de privilegio de la clasificación.