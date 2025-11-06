Toribio advierte de la dificultad de Grupo Herce para ganar en Teruel: "Habrá que ponerse al límite"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria buscará el sábado en Teruel su tercera victoria en otras tantas jornadas de la Superliga y para ello tendrá que lidiar con uno de los desplazamientos más complicados que existen en el voleibol español. Alberto Toribio sabe de esa dificultad en sus propias carnes y advierte que para ganar en Los Planos "tendremos que ponernos al límite". Y es que el técnico sólo ha ganado una vez en la pista turolense en sus cuatro visitas con los sorianos.

El entrenador celeste, que se mostraba satisfecho por cómo ha arrancado su equipo la temporada, comenzaba analizando la victoria del pasado fin de semana en Tarragona: "El 0-3 es un resultado engañoso porque el triunfo fue más difícil de lo que refleja el marcador. No fue un partido brillante por nuestra parte, pero sí muy solvente".

Tras conquistar Tarragona, el Grupo Herce tiene los cinco sentidos en vencer en Teruel ante un rival que llegará herido al caer en la cancha de un recién ascendido como es Benidorm. Toribio se refería al choque de este sábado a partir de las 18.30 horas e indicaba que "vamos a una pista como Los Planos que es complicadísima".

El pucelano aportaba datos objetivos que confirman esta dificultad al informar que sólo ha vencido una vez en los cuatro viajes a Los Planos como responsable del banquillo celeste. "Allí hemos perdido casi siempre. Si queremos ganar tendremos que ponernos al límite. Será un partido intenso ante una afición que aprieta mucho".

Toribio ve a un Pamesa Teruel con un potencial mayor al del curso pasado: "Han cambiado a bastantes jugadores y han mejorado. Es uno de los conjuntos más fuertes de la Liga".

El duelo en la capital aragonesa será especial para Omar Hoyos por su pasado turolense antes de recalar el pasado verano en las filas sorianas. "Vuelve a la que era su pista u seguro que le pone un punto más de motivación. Pero la motivación la tenemos todos".

Una campaña más, el Grupo Herce de Toribio tiene unas señas de identidad que están dando grandes resultados en la cancha a pesar de que el club soriano no es de los que tiene un presupuesto más alto en la Superliga. "Esta diferencia presupuestaria con otros clubes la tenemos que reducir con trabajo y esfuerzo. Pero la exigencia en el equipo no es sólo por mi parte, también hay exigencia por parte de los jugadores y también de la ciudad y de tradición de voleibol".

Toribio está encantado con la plantilla que tiene a su mando y a la hora de comparar asegura que "las conclusiones al final de la temporada". Eso sí, el técnico reconocía que "puede que nuestro potencial de este año sea más alto que el de años anteriores, pero ello no te asegura tener un mejor rendimiento. Si el potencial ganara que le den ya la copa a Guaguas".