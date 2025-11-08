El San José femenino golea 4-1 a la Bovedana con 'hat trick' de Carmen Santamaría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El San José Femenino pasó por encima de la Bovedana en la octava jornada de la Tercera Federación en un encuentro en el que Carmen Santamaría fue la gran protagonista con sus tres goles. Con esta victoria, la segunda consecutiva, el equipo soriano llega a los 15 puntos para colocarse en la tercera plaza.

El partido comenzó con buenas noticias para un San José que en el minuto 11 se adelantaba en el marcador con el primer tanto de Carmen Santamaría. Sólo cuatro minutos después la propia atacante soriana hacía el 2-0. Con esta ventaja se llegaba al tiempo de descanso.

Victoria solventa para el San José.Montesegurofoto

En los primeros compases de la reanudación la Bovedana recortaba distancias con el tanto de Marta. Pero el San José siguió a lo suyo y a falta de 20 minutos para el final Maia lograba el gol de la tranquilidad. Con todo ya decidido, Carmen completaba su gran tarde haciendo el cuarto de su equipo y el tercer gol de su cuenta.