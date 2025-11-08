La falta de gol impide que el Numancia B logre en Aranda su primer triunfo del curso (0-0)

Publicado por Área 11 Aranda Creado: Actualizado:

Arandina CF: Sergio, Bellami, Sandro, Isra (Velasco, 69´), Julio (Moha, 69´), Mario B. (Niang, 79´), Gonzalo, Armani (Flan, 46´), Barroso, Tijan, Aké.

CD Numancia B: Oleg, Adri Peña, Beltrán, Sauko (Giaquinta, 77´), Adri Martínez (Daichi, 69´), Miñana, Hugo (Mata, 69´), Neves (Riku, 60´), Ayuda, Puigcerver, Godson (Manu, 60´).

Sin goles

Árbitro: Agustín Valverde (Colegio castellanoleonés). Tarjeta amarilla al local Bellami. Tarjetas amarillas al visitante Adri Martínez.

Campo: C.M. Juan Carlos Higuero.

La Arandina y el Numancia B firmaron un empate sin goles en el Juan Carlos Higueras, en un partido donde la igualdad y la intensidad marcaron el ritmo del encuentro, pero en el que faltó efectividad. El filial soriano sigue hundido en la última posición de la tabla y sigue sin ganar. El equipo salió a por todas desde el inicio, presionando alto y buscando generar ocasiones que causaran problemas a la defensa local, pero le faltó pegada. La Arandina, por su parte, se mantiene también en la zona media-baja, y tardó en adaptarse al ritmo de los visitantes y sufrió para encontrar fluidez en sus ataques durante los primeros compases, pero igualó fuerzas en la segunda mitad.

Los primeros minutos del partido ya dejaron ver la iniciativa de los numantinos. Apenas transcurrido el primer minuto, un remate visitante obligó a Sergio a intervenir con seguridad para evitar el primer tanto del partido. El peligro de los rojillos no se detuvo y, sobre el minuto 24, Godson volvió a poner a prueba al portero local con un disparo ajustado que nuevamente fue desviado a córner tras una gran intervención. El Numancia estaba llegando con peligro y aprovechó también un fallo en la marca de Armani que provocó otra ocasión visitante que, de nuevo, fue neutralizada por Sergio, sujetando a su equipo i manteniendo el marcador en tablas.

La primera mitad se cerró con poca presencia ofensiva de la Arandina, que volvió a sufrir de un mal inicio y con un Numancia B más incisivo, especialmente por las bandas y con transiciones rápidas que causaron muchos problemas a la defensa ribereña. El descanso llegó como una bendición para los locales y con todavía la sensación de que el encuentro estaba abierto y que cualquier acción podía romper el equilibrio.

Tras la reanudación del partido y el paso por los vestuarios, la Arandina mejoró notablemente su rendimiento y comenzó a generar más peligro. Isra probó suerte con un disparo desde fuera del área en el minuto 55, aunque Oleg, muy atento, mandó el balón a córner. La presión local aumentó con el paso de los minutos y llegó a su momento más peligroso con un remate de Mariano que casi sorprende al guardameta. Poco después, Sandro tuvo la ocasión más clara del partido para la Arandina, estrellando un balón al poste que pudo haber significado el 1-0.

Pese a todo, el Numancia B no dejó de generar problemas y Godson continuó siendo una pesadilla para la defensa ribereña, exigiendo un gran nivel a Sergio y sus compañeros en cada llegada al área local. El partido se convirtió en un constante ida y vuelta, con alternancia de dominadores y momentos de tensión que mantuvieron el espectáculo hasta los minutos finales.

Finalmente, el choque concluyó con un empate sin goles. Ninguno de los dos equipos pudo sumar los tres puntos, algo que no contentó a ninguno de los dos equipos. La próxima cita para los numantinos será de suma importancia, ya que recibirá en casa al Becerril, un rival directo en la lucha de la salvación. En cambio, la Arandina viajará a Tordesillas, un desplazamiento complicado ante un rival sólido.