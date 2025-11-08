Victorias solventes de Calasanz y San José

El Calasanz y el San José tuvieron un sábado de lo más propicio al vencer sus respectivos partidos ante Cebrereña y Villamuriel. La cruz en la Regional la protagonizaba el Sporting Uxama al caer goleado 7-0 en el campo del líder Turégano. El Calasanz se impuso 3-1 y el San José vencía 0-3 en la novena jornada.

El Calasanz, que se coloca tercero en la clasificación, superaba a la Cebrereña con goles de Álvaro en el primer minuto, Sergio Madrigal en el minuto 53 y Pablo Sanz en el 78. Los visitantes maquillaban el marcador con el tanto de Raúl en el minuto 81.

El San José golea en casa del Villamuriel en un partidazo de los visitantes. Marcos adelantaría al San José en el minuto 28. Ya en la segunda mitad llegarían los dos últimos goles casi seguidos, primero Jesús y después Dani sentenciarían el encuentro.

Se adelantaron los visitantes. Buena jugada del cuadro visitante que nace en un balón largo alto para Marcos que desde banda derecha baja a la perfección y con un control orientado se zafa de su par y se dirige al punto de penalti para finalizar con un disparo cruzado ajustado a la madera imposible para Mario a pesar de sus esfuerzos por abortar el tanto.

Lejos de conformarse con el resultado el San José se hizo con el segundo obra de Jesús . Gran centro desde la derecha después de remontar línea de fondo y con la testa, a la altura del segundo palo y libre de marca acabó cabeceando fácil al fondo de la red.

Con el Villamuriel volcado intentando recortar diferencias llegó el tanto de la sentencia. Edipo facilito al borde del área un pase milimetrado para la incorporación desde segunda línea de Daniel Antoni Iraola . El remate de cara fue inalcanzable para un Mario al que no le sirvió de nada la estirada.

Duro correctivo del Turégano al Sporting Uxama en un partido que terminó 7 a 0. Durante la primera media hora el conjunto visitante aguantó todo lo que pudo, pero tras el primer gol local, los visitantes no pudieron hacer nada.

Empezaba el partido y durante la primera hora de juego el marcador no se movería del 0 a 0 inicial, pero en el minuto 31, Rogero lograría adelantar a los locales. Un minuto hizo falta para pasar del 1 a 0 al 2 a 0, grave error de concentración de los visitantes que aprovecharía Miguel para colocar el segundo tanto local.

Con este resultado se llegaría al descanso con mucho que arreglar en el equipo visitante, pero lo peor estaba aún por llegar.

Empezaba la segunda parte de la peor forma, Rogero de nuevo lograría hacer el 3 a 0 antes de que se cumpliese el primer minuto de juego. En el minuto 58, Diego lograría hacer el 4 a 0 y la goleada la cerraría un recién entrado al campo, David, con un hat-trick en los minutos 67, 79 y 86.

Con esta derrota el Sporting Uxama continúa colista de la liga empatado con una victoria y ocho derrotas en nueve jornadas.