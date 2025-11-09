Cristian García vence en la 22 edición del Rallysprint Navaleno-Canicosa

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Cristian García y Andrea Bueno fueron los ganadores a los mandos de un Citroën C3 n5 de la 22 edición del Rallysprint Navaleno-Canicosa, XIII Memorial Domingo Heras, prueba que se disputó en la mañana del domingo con la organización de la escudería Automoto Soria y la participación de 25 pilotos. Los hermanos Jesús y Rubén Valdenebro, vencedores el año pasado, fueron segundos con su Ford Fiesta n5. La tercera plaza en el podio sería para Álvaro Moral y Roberto Muñoz con un BMW M3.

El espectáculo del motor centró la mañana del domingo en la comarca de Pinares en lo que fue una jornada propicia para ver en directo la evolución de los coches. Muy buena temperatura y muchas ganas de ver cada una de las cuatro pasadas entre las dos localidades, la soriana y la burgalesa.

La victoria fue indiscutible para Cristian García, en su día campeón de España de Rallys sobre tierra, al vencer en cada uno de los cuatro tramos. Al final, el piloto de Tarazona con raíces sorianas acreditaba un tiempo final de 31:24,239. Los hermanos Valdenebro completaban el recorrido con un registro de 32:18,944. Los terceros clasificados empleaban un tiempo de 33:04,219

Cada una de las pasadas tuvo un recorrido de casi 14 kilómetros y un total de 154 curvas. Un trazado de lo más exigente, sinuoso y de los más variado en el que la concentración de los pilotos fue vital ya que al mínimo descuido podían llegar las inoportunas salidas de la carretera.

El Rallysprint Canicosa Navaleno es prueba puntuable para el Campeonato de Rallyes de Castilla y León, así como para el campeonato regional de pilotos, copilotos y escuderías.